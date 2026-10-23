김병만, 제주 ‘병만랜드&공방’ 구조물 싹 정리…“민원 들어와서”

사진=김병만 SNS

방송인 김병만이 제주도에서 직접 가꿔온 테마공간 ‘병만랜드&공방’의 구조물을 정리한 근황을 공개했다.

김병만은 지난 21일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 ‘병만랜드&공방’의 현재 모습을 담은 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이전과 달리 각종 구조물이 사라지고 넓은 앞마당이 비어 있는 모습이 담겼다. 이를 본 지인들과 팬들은 “공방 주변이 왜 이렇게 휑해졌느냐”, “구조물들이 다 없어졌다”, “혹시 떠나는 것이냐” 등의 반응을 보이며 궁금해했다.

이에 김병만은 댓글을 통해 “민원 들어와서 정리 좀 했어요”라고 답했다. 다만 어떤 내용의 민원이 제기됐는지, 구조물을 정리하게 된 구체적인 경위에 대해서는 별도로 밝히지 않았다.

김병만은 제주도에서 ‘병만랜드&공방’을 운영하며 공간을 직접 조성하고 가꿔왔다. 각종 시설물을 만들고 정비하는 과정도 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

지난 3월에는 직접 포크레인을 운전하며 건물을 짓는 모습이 공개돼 관심을 모으기도 했다. 당시 김병만은 “내 손길이 병만랜드&공방에 지나가는 중”이라며 “전문성은 없지만 내가 직접 만든다는 것에 만족한다”고 전한 바 있다.

생존 예능 프로그램에서 쌓은 경험을 바탕으로 자연 속 체험 공간을 꾸려온 만큼, 이번 근황에도 관심이 쏠리고 있다. 다만 이번 구조물 정리가 공간 운영에 어떤 영향을 미칠지는 알려지지 않았다.

한편 김병만은 2023년 전처와 이혼했으며, 지난해 9월 비연예인 여성과 재혼했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지