추미애, 네덜란드 노르트브라반트 주지사 면담…“반도체·자율주행 협력 강화”

경기도가 세계적인 반도체 장비 기업 ASML과 차량용 반도체 기업 NXP가 둥지를 튼 네덜란드 노르트브라반트주와 손잡고 반도체와 미래 모빌리티 분야 첨단기술 협력을 확대한다.

추미애 경기지사(오른쪽)와 이나 아데마 노르트브라반트 주지사가 면담 직후 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

추미애 경기도지사는 22일 수원시 팔달구 도담소에서 이나 아데마 노르트브라반트 주지사를 만나 지역 간 반도체 생태계 강화, 자율주행 기술, 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 등 첨단산업 전반의 교류·협력 방안을 논의했다.

경기도와 노르트브라반트주는 2024년 우호협력 관계를 맺은 뒤 각국의 핵심 첨단산업 거점으로서 실질적 교류를 이어오고 있다.

추 지사는 이 자리에서 “노르트브라반트주에는 ASML과 NXP 등 세계적 기업과 에인트호번의 첨단 개방형 혁신 생태계(Brainport)가 구축돼 있으며, 경기도 역시 반도체·정보기술(IT)·인공지능(AI)·미래차·배터리 산업이 집적된 대한민국의 첨단산업 중심지”라며 “양 지역이 축적해 온 기술과 미래 비전을 바탕으로 미래 모빌리티 기술 발전을 함께 이끌어가자”고 제안했다.

특히 추 지사는 도가 추진 중인 미래 모빌리티 실증 정책을 설명하며 “판교를 중심으로 2028년 고속도로 자율주행 광역버스 시험운행을 준비하고 있다”고 소개했다. 이어 “양 지역의 첨단 연구기관과 기업들이 공동 연구 및 기술 실증에 적극 동참한다면 기술 상용화 시너지가 극대화될 것”이라며 협력을 요청했다.

추미애 경기지사(왼쪽 두 번째)가 22일 도담소에서 이나 아데마 노르트브라반트주 주지사 일행을 첨단산업 분야의 교류·협력 방안을 논의하고 있다. 경기도 제공

이에 이나 아데마 주지사는 “양 지역의 협력은 혁신과 기술을 통해 함께 글로벌 경쟁력을 높여갈 수 있음을 보여주는 모범 사례”라며 “급변하는 국제 정세 속에서 상호 존중과 공동 목표를 바탕으로 구축해 온 신뢰를 통해 구체적 성과를 만들어내길 기대한다”고 화답했다.

양측은 향후 네덜란드 응용과학연구기구(TNO) 등 전문 연구기관 및 첨단기업 간 네트워크를 활성화하고, 지능형 교통체계와 데이터 연계 플랫폼 등 미래 모빌리티 정책 경험을 공유하며 협력 과제를 구체화할 방침이다.

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