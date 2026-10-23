서울 7개구 “경원선 지하화 우선 반영을”

서울 7개 자치구로 구성된 ‘경원선 지하화 추진 협의회’가 경원선 용산역∼도봉산역(지선 포함) 구간을 철도 지하화 대상 노선에 포함해 줄 것을 정부에 공식 요청했다.



22일 동대문구에 따르면 협의회는 전날 동대문구청에서 이 같은 공동 건의문을 발표하고, 정부에 ‘철도 지하화 통합 개발 종합 계획’을 조속히 발표할 것을 촉구했다. 협의회는 경원선이 지나는 노원·도봉·동대문·성동·성북·용산·중랑구로 꾸려졌다. 협의회는 건의문에서 “오랜 기간 도심 단절과 소음·진동 피해를 겪어 온 경원선 일대 구간을 지하화 대상 노선에 우선적으로 반영해야 한다”며 “주민 삶의 질을 회복하기 위한 최소한의 권리이자, 철도 상부 부지 개발로 지역 활성화의 핵심 동력이 될 것”이라고 강조했다. 국토교통부는 당초 지난해 말까지 철도 지하화 계획을 발표하겠다고 했으나 현재까지 밝히지 않고 있다.



협의회장인 최동민 동대문구청장은 “경원선 지하화는 동대문구를 비롯한 경원선 연변 자치구들의 미래와 지역 균형 발전을 이끌 절박한 과제”라며 “정부의 결단으로 경원선이 철도 지하화 대상 노선에 선정될 수 있도록 관련 지자체들과 협력해 나가겠다”고 말했다.

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