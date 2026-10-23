미아사거리역 일대 1577세대 아파트 건립

서울 강북구 미아사거리역 일대에 최고 45층, 1577세대 규모의 주거단지(조감도)가 들어선다.



서울시는 제12차 도시계획위원회 수권분과위원회에서 강북구 미아동 75번지 일대 주택정비형 재개발 정비계획 결정 및 정비구역 지정안과 경관심의안을 수정 가결했다고 22일 밝혔다.

해당 지역은 지하철 4호선 미아사거리역 초역세권이지만 1960년대 저층 노후 주택이 남아 있어 정비가 필요하다. 시는 지난해 2월 신속통합기획 후보지 선정 이후 올해 3월 가이드라인을 반영한 정비계획을 수립했다.



이번 계획은 제2종(7층), 제2종일반주거지역을 제3종일반주거지역과 준주거지역으로 통합·상향 조정하는 내용을 담고 있다. 강북 지역 주택정비형 재개발구역에 최초로 준주거지역 상향을 적용한 사례다.



시는 ‘2030 도시·주거환경정비기본계획’에 따른 사업성 보정계수 1.8을 적용해 허용용적률을 210%에서 246%로 높였다. 계획용적률은 346%로 공공주택 312세대를 포함해 총 1577세대를 공급할 계획이다. 부모와 자녀가 한 주택에 살면서 독립적인 생활공간을 이용할 수 있는 세대분리형 주택 15세대 반영했다. 미아사거리역 방면에는 최고 45층 랜드마크 주동을, 송중초등학교 방면에는 중·저층 건물을 배치한다.

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