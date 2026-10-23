‘기관 이전’ 충청권, 초광역 교통망 확충 총력

정부가 중앙행정기관 44개를 세종으로 추가 이전하기로 하면서 충청권 광역단체들이 교통망과 산업·생활권 변화에 공동 대응하기로 했다. 이전 효과를 세종에 가두지 않고 충청권 전체의 성장동력으로 확산해 수도권에 대응할 국가 성장축을 만들겠다는 구상이다.



충청광역연합장을 맡은 박수현 충남도지사는 22일 세종 코트야드 바이 메리어트에서 열린 ‘2026 충청미래포럼’에서 “세종의 성장이 대전·충남·충북에 새로운 활력을 불어넣도록 함께 대응해야 한다”고 밝혔다. 포럼에는 신용한 충북도지사와 조상호 세종시장, 지영한 대전시 부시장, 박정현 대통령 직속 지방시대위원장, 구형서 충청광역연합의회 의장 등이 참석했다.



박 지사는 행정기관 이전에 따라 늘어날 이동 수요와 생활권 변화를 분석해 도로·철도 확충에 공동 대응하겠다고 밝혔다. 초광역 교통망 구축을 최우선 공동사업으로 추진해 사람과 자원, 산업과 기회가 충청권 안에서 원활하게 오가도록 하겠다는 것이다.

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