4관왕 여서정, MVP 수상…체조 선수 역대 3번째 영예

여자 기계체조 간판 여서정(제천시청)이 체조 선수로는 14년 만에 전국체육대회(전국체전) 최우수선수상(MVP)을 받았다.



대회 4관왕인 여서정은 22일 대한체육회가 발표한 기자단 투표에서 56표 중 30표(득표율 53.57%)를 받아 제107회 전국체전 MVP로 뽑혔다.



기계체조 선수가 전국체전 MVP에 오른 건 2012년 성지혜 이후 14년 만이다.

아울러 1986년 김경훈, 성지혜에 이어 기계체조 선수로는 역대 세 번째로 전국체전 MVP의 영예를 안았다.



여서정은 지난 7일 제주 한라체육관에서 열린 기계체조 여자 일반부 개인 종합에서 52.966점으로 금메달, 단체 종합에서 190.000점으로 은메달을 땄고, 9일 도마(14.083점), 평균대(13.233점), 마루(13.000점)에서 금메달, 이단평행봉(12.700점)에서 동메달을 획득했다.



이번 대회에서 금메달 4개와 은메달 1개, 동메달 1개 등 6개 메달을 따면서 일반부 출전 선수 중 가장 좋은 성과를 거뒀다.



수영 김서영(경북도청)은 금메달 4개와 은메달 1개, 수영 김영범(강원도청)은 금메달 4개, 수영 황선우(강원도청)는 금메달 4개와 시범경기 금메달 1개를 획득해 여서정의 성적에 미치지 못했다.



황선우는 이번 대회를 통해 역대 5번째 전국체전 MVP에 올라 박태환과 함께 개인 최다 수상 타이기록에 도전했으나 불발됐다.



여서정은 1996 애틀랜타 올림픽 은메달리스트인 여홍철 대한체조협회 전무이사의 딸로, 자타공인 기계체조의 간판이다.



그는 2020 도쿄 올림픽 도마에서 동메달을 땄고, 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임과 2026 아이치·나고야 아시안게임에서는 도마 종목 우승을 거뒀다.



여서정은 대한체육회로부터 상금 500만원과 트로피를 받는다.



이번 전국체전 개회(16일)에 앞서 사전 경기를 치른 뒤 현재는 네덜란드 로테르담에서 열리는 세계선수권대회에 참가하고 있는 여서정은 "MVP로 선정돼 정말 기쁘고 영광스럽게 생각한다. 처음으로 뽑혀서 더욱 뜻깊고 감사한 마음"이라고 소감을 밝혔다.



그는 "이번 대회를 위해 열심히 준비한 만큼 좋은 결과를 얻을 수 있어서 더 의미 있는 것 같다"면서 "항상 곁에서 응원해주시고 도와주시는 모든 분께 감사드리고, 앞으로도 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있게 노력하겠다"고 말했다.



대한체육회는 1980년 제61회 대회부터 MVP를 뽑았다.

<연합>

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