별, 하하 자기애 폭로…"선물해 주고 본인이 감동"

별이 하하의 넘치는 자기애를 폭로(?)했다.
22일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서는 가수 하하, 별 부부가 MC 조현아로부터 "보통 생일이나 기념일에 선물 같은 거 해주나?"라는 질문을 받았다.
별이 "기념일 같은 건 남편이 훨씬 더 잘 챙긴다"라고 답했다. 아울러 "챙겨주면 정말 감사하지만, '리액션' 그런 걸 내가 잘 못해서 남편이 (서운해한다)"라고 솔직히 밝혔다.
조현아가 "만약 선물을 딱 줬어. '리액션' 억지로 하기 힘들지 않나?"라고 물었다. 그러자 하하가 입을 열었다. "너무 열받는 게 뭔지 아냐? 자기는 자기 국만 끓여도 날 계속 보고 있어"라며 억울해했다.
이때 별이 "내가 더 열받는 거 얘기해 줄까?"라면서 "자기는 그런 이벤트나 선물해 주고, 자기한테 막 감동해. 이벤트 해준 자기 자신에게 막 (취해서)"라고 하하의 비밀을 공개해 웃음을 샀다.
하하 역시 넘치는 자기애를 인정했다. 그는 "TV 화면이 검은색 화면이 됐는데 내가 비치면 나쁘지 않아"라며 너스레를 떨었다.
조현아가 "혹시 그런 거 본 적 있냐? 혼자 화장실에서 거울 보거나 그런 거"라고 물었다. 별이 "남편 일과다. 거울 속 자기랑 막 대화하는 거야. '그래! 너 지금 잘하고 있어! 괜찮아! 너 정말 멋있어!' 하더라"라며 웃었다.
그러자 조현아도 그런 적이 있다며 하하의 행동에 공감했다. 별이 두 사람을 향해 "그런 걸 왜 해?"라면서 이해하지 못한다는 반응을 보여 웃음을 더했다.
<뉴스1>
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