별, 하하 자기애 폭로…"선물해 주고 본인이 감동"

별이 하하의 넘치는 자기애를 폭로(?)했다.

22일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서는 가수 하하, 별 부부가 MC 조현아로부터 "보통 생일이나 기념일에 선물 같은 거 해주나?"라는 질문을 받았다.

유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤' 화면 캡처

별이 "기념일 같은 건 남편이 훨씬 더 잘 챙긴다"라고 답했다. 아울러 "챙겨주면 정말 감사하지만, '리액션' 그런 걸 내가 잘 못해서 남편이 (서운해한다)"라고 솔직히 밝혔다.

조현아가 "만약 선물을 딱 줬어. '리액션' 억지로 하기 힘들지 않나?"라고 물었다. 그러자 하하가 입을 열었다. "너무 열받는 게 뭔지 아냐? 자기는 자기 국만 끓여도 날 계속 보고 있어"라며 억울해했다.

이때 별이 "내가 더 열받는 거 얘기해 줄까?"라면서 "자기는 그런 이벤트나 선물해 주고, 자기한테 막 감동해. 이벤트 해준 자기 자신에게 막 (취해서)"라고 하하의 비밀을 공개해 웃음을 샀다.

유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤' 화면 캡처

하하 역시 넘치는 자기애를 인정했다. 그는 "TV 화면이 검은색 화면이 됐는데 내가 비치면 나쁘지 않아"라며 너스레를 떨었다.

조현아가 "혹시 그런 거 본 적 있냐? 혼자 화장실에서 거울 보거나 그런 거"라고 물었다. 별이 "남편 일과다. 거울 속 자기랑 막 대화하는 거야. '그래! 너 지금 잘하고 있어! 괜찮아! 너 정말 멋있어!' 하더라"라며 웃었다.

그러자 조현아도 그런 적이 있다며 하하의 행동에 공감했다. 별이 두 사람을 향해 "그런 걸 왜 해?"라면서 이해하지 못한다는 반응을 보여 웃음을 더했다.

<뉴스1>

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