전국 법원 전산망 한때 ‘올스톱’…“2시간 만에 복구, 해킹과 무관”

전국 법원 전산망에 일시적인 장애가 발생해 재판 업무 등에 차질이 빚어졌으나 약 2시간 만에 정상 가동됐다.

전국 법원 전산망에 일시적인 장애가 발생해 재판사무시스템 이용 등에 차질이 빚어진 가운데, 서울 서초구 대법원 입구 전경. 뉴시스

22일 법조계에 따르면 이날 오후 3시 50분쯤 재판사무시스템 및 대국민 서비스 일부가 원활하게 작동하지 않는 문제가 일어났다. 당시 영장 업무를 포함한 사법 전산 시스템 전반에 영향이 미치면서 일선 법원과 이용자들이 불편을 겪었다.

사법부 정보화실은 전산망 마비 직후 전국 법원에 긴급 공지를 내어 서비스 지연 상황을 알리고 즉각적인 복구 작업에 돌입했다.

대법원 법원행정처는 신속한 조치를 거쳐 이날 오후 6시쯤 장애를 완전히 복구해 현재 모든 시스템이 정상적으로 가동 중이라고 밝혔다. 이어 일각에서 제기될 수 있는 우려에 대해 법원행정처 관계자는 “PHP 및 해킹과는 무관하다”며 선을 그었다.

법원행정처는 정확한 장애 발생 원인을 규명하는 한편, 이번 전산 사고가 재판 업무 등에 미친 구체적인 영향 범위를 면밀히 파악하고 있다.

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