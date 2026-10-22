한국도핑방지위원회, 아시아패럴림픽위원회와 도핑방지 협력 연장

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)가 아시아패럴림픽위원회(APC)와 도핑방지 분야 협력을 이어간다. 국제대회 도핑관리 지원과 전문인력 교류를 중심으로 진행해 온 협력을 교육·연구·정보 교류 등으로 넓혀 아시아 장애인체육의 공정성을 높인다는 계획이다.

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)는 지난 21일 일본 나고야에서 APC와 도핑방지 업무협약(MOU) 연장 체결식을 열고 2022년부터 이어온 협력 관계를 지속하기로 했다고 22일 밝혔다. KADA 제공

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)는 지난 21일 일본 나고야에서 APC와 도핑방지 업무협약(MOU) 연장 체결식을 열고 2022년부터 이어온 협력 관계를 지속하기로 했다고 22일 밝혔다. KADA 제공

KADA는 지난 21일 일본 나고야에서 APC와 도핑방지 업무협약(MOU) 연장 체결식을 열고 2022년부터 이어온 협력 관계를 지속하기로 했다고 22일 밝혔다. 체결식에는 양윤준 KADA 위원장을 대신해 임철환 과학연구부장이 참석했으며, APC에서는 마지드 라셰드 위원장이 자리했다.

양 기관은 협약에 따라 도핑방지 모범 사례와 기술 전문지식을 공유하고, 교육 자료 교류와 APC 주관 대회에서의 교육·홍보 활동을 이어가기로 했다. 연구·과학·정보 활동과 조사 분야에서도 협력해 국제대회 현장 대응을 넘어 도핑방지 역량 전반을 강화할 방침이다.

KADA는 2022 항저우 아시안패러게임에 전문인력을 파견해 도핑관리를 지원했으며, APC 주관 대회에서 발생한 도핑방지 규정 위반 사건의 제재 심의에도 참여했다. 현재 열리고 있는 2026 아이치·나고야 아시안패러게임에서도 현지 인력이 도핑검사 배분계획 수립과 검사 현황 모니터링, 시료채취인력 관리 등을 맡고 있다.

김일환 KADA 사무총장은 “지난 4년간 국제대회 도핑관리와 전문인력 교류를 통해 실질적인 협력 관계를 발전시켜 왔다”며 “이번 협약 연장을 계기로 교육과 연구, 정보 교류 등으로 협력 범위를 넓혀 아시아 장애인체육의 공정한 스포츠 환경 조성에 기여하겠다”고 밝혔다. 라셰드 APC 위원장도 성공적인 대회 개최를 위한 KADA의 지원과 협력에 감사를 표했다.

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