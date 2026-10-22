박지원 “李, 잠 좀 주무시는 게 좋다”… 전날엔 “대통령 언어 썼으면”

더불어민주당 박지원 의원이 22일 이재명 대통령의 잦은 사회관계망서비스(SNS) 활동과 관련해 “잠 좀 주무시는 것이 좋다”고 밝혔다.

박 의원은 이날 BBS 라디오 ‘정혜승의 아침저널’에서 이 대통령의 잦은 SNS 활동과 관련해 “대통령은 좀 휴식이 필요하다”며 이같이 말했다.

더불어민주당 박지원 의원. 연합뉴스

이 대통령의 SNS를 통한 국민과의 직접 소통에는 긍정적인 입장을 보였다. 박 의원은 전날 JTBC ‘이가혁 라이브’에서 “세계 각국의 지도자들도 SNS를 적극 활용하고 있다”며 “이 대통령이 국민에게 직접 호소하는 방식에 긍정적인 측면이 있다”고 평가했다.

다만 표현 방식에는 신중함을 당부했다. 박 의원은 “그래도 대통령이니까 대통령 언어를 썼으면 좋겠다”고 말했다. 진행자가 표현을 좀 더 정제할 필요가 있다는 뜻인지를 묻자 “그렇다”고 답했다.

박 의원은 자신 역시 보좌진의 만류에도 SNS를 자주 이용한다며 “국민과 직접 소통할 수 있다는 점에서 적극적인 활용이 필요하다”고 강조했다.

이재명 대통령이 지난 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

앞서 이 대통령은 지난 19일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 잦은 SNS 활동이 대통령의 격에 맞지 않는다는 지적에 “동의하기 어렵다”는 입장을 밝혔다.

당시 이 대통령은 “대통령이 뭐 위대하고 근엄한 존재인가. 국민을 대표하는 공복 중 대표 선수라고 생각한다”며 “만약 SNS가 없었다면 이재명 대통령이 있었겠느냐. 목숨줄 같은 것”이라고 말했다. 국민과의 직접 소통을 자신을 살려줄 수 있는 ‘숨구멍’에 비유하기도 했다.

이 대통령은 이후에도 직접 소통을 확대하겠다는 뜻을 거듭 밝혔다. 지난 20일 주요국 지도자들의 SNS 활용 사례를 공유하며 국민과 더 적극적으로 소통하겠다고 밝힌 데 이어 전날에는 언론 접촉도 확대해야 한다는 지적에 공감을 표했다.

이 대통령은 21일 엑스(X)에 출입 기자들을 더 자주 만나야 한다는 취지의 언론 기사를 공유하며 “좋은 지적이고 전적으로 공감한다”고 밝혔다. 그러면서 “국정 생중계도, 언론 접촉도, 현장 방문도, SNS도 모두 늘릴 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지