“주한미군, 한반도 밖 위협도 대비”… 對中 견제 시사 [남북 긴장 고조]

주한미군 제8군 사령관이 한반도 내 위협뿐 아니라 다른 지역에서 발생할 수 있는 어떤 위협에도 미8군 병력을 투입할 수 있다고 밝혔다. 제1도련선과 대만해협 유사시 등을 염두에 두고 대중국 견제 차원에서 주한미군의 투입 가능성을 언급한 것이라는 해석이 나온다.

조지프 힐버트(사진) 미8군 사령관은 21일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와의 이메일 인터뷰에서 주한미군이 한반도 내 위협에만 “근시안적으로 집중하는 것은 무책임하다”고 밝혔다. 또 “단지 한국에 주둔하고 있다는 이유만으로 다른 일을 할 수 없다고 주장하는 것” 역시 무책임하다고 지적했다.



그는 미8군을 “국가 지휘 당국이 필요로 하는 곳에 배치될 수 있도록 대비 태세를 갖추기 위해 훈련하는 ‘글로벌 군대’의 일부”라고 설명했다. 한반도 밖에서 수행하는 활동의 사례로는 아시아태평양 전역의 다국적 군사훈련에 미8군이 참가하고 있다는 점을 들었다.



힐버트 사령관은 “우리는 대비 태세가 대체로 특정 위협에 구애받지 않는다고 본다. 육군이 부여한 임무를 수행할 수 있도록 훈련되고 준비된 병력을 갖추고 있다면, 그 병력을 대응이 필요한 어떤 위협에도 투입할 수 있다”며 “우리는 동맹인 한국군과 함께 매일 주요 위협에 대비해 훈련하는 동시에, 국가가 요구할 수 있는 어떤 상황에도 대응할 수 있도록 가용성과 대비 태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.



힐버트 사령관의 발언은 주한미군의 전략적 유연성을 강화하려는 도널드 트럼프 행정부의 기조를 반영하는 것으로 읽힌다. 트럼프 행정부는 미군 병력을 한반도 밖 아시아태평양 지역의 다른 유사시, 예컨대 중국 견제에도 투입할 가능성을 시사해왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지