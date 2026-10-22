‘조희대 탄핵’ 속도 조절에 강경파 반발… 與 내홍 가속

조희대 대법원장의 탄핵소추안 발의 추진을 공론화했던 더불어민주당이 숨고르기에 들어갔다. 지도부를 비롯한 당 주류에서는 명분 쌓기를 위한 ‘선(先) 국정조사, 후(後) 탄핵 논의’에 힘을 싣는 모양새다. 반면 강경파는 신속한 탄핵 추진을 요구하며 지도부를 강하게 몰아붙이고 있어 한동안 잠잠했던 여권 계파 갈등이 다시 수면 위로 부상할 수 있다는 관측이 나온다.

김민석 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 이태원 참사 유가족협의회 대표단과 면담을 하고 있다. 뉴시스

김민석 대표는 22일 당 유튜브 ‘민주당TV’에서 조 대법원장 탄핵 추진과 관련해 “국민적 설득력을 높이기 위한 사전적, 별도의 조치도 필요하다”며 “그 과정의 일환으로 국정조사도 당내에서 제기되고 있어 그런 부분을 차근차근 해나가겠다”고 밝혔다. 전날 당내에서 제기된 국정조사 방안에 힘을 실으며 탄핵 추진에 앞서 국민적 공감대를 확보할 필요가 있다는 입장을 재확인한 것이다. 당내 중진들도 속도 조절론에 힘을 보탰다. 5선 박지원 의원은 BBS 라디오에 출연해 “정치는 타이밍이지, 화끈하게 하는 게 정치는 아니다”면서 “때로는 여러 가지를, 국민 생각을 잘 봐야 한다”고 말했다. 재선 홍기원 의원도 “대법원장을 직무 정지시키면 재판 진행도 문제가 생기고, 국민이 볼 때 사법부에 문제가 생기면 국가 전체가 어려워지는 것 아니냐는 걱정도 있다”며 “신중해야 한다는 입장”이라고 밝혔다.



반면 친청(친정청래)계를 중심으로 한 강경파는 탄핵을 서둘러야 한다는 주장을 이어가고 있다. 최민희 최고위원은 유튜브 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에서 “민주당 지지층에서 조 대법원장 탄핵 여론이 매우 높다”며 “탄핵 사유는 차고 넘친다”고 강조했다. 국정조사 등을 거치며 탄핵 추진이 늦어지는 데 대한 불만도 제기되고 있다.

조국혁신당 신장식 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당도 민주당의 신속한 탄핵 동참을 요구하며 압박 수위를 높였다. 신장식 대표는 이날 최고위원회의에서 “탄핵 사건 심리 2개월이면 충분하고, 임기 7개월 이전에 결정이 나올 가능성이 높다”고 주장했다.



친청계와 김 대표 간 갈등은 신천지 교인의 민주당 당원 가입 의혹을 놓고도 이어지고 있다. 친청계는 조사 결과를 신속히 공개하라며 김 대표를 압박하고 있다. 이성윤 최고위원은 전날 국회 최고위원회의에서 “신천지 개입 의혹 조사 결과와 반명·분열주의·신천지 비밀 연합의 근거를 공개하고 신천지 개입 의혹을 빨리 종결지어야 한다”고 촉구했다. 정청래 전 대표도 페이스북에 이 최고위원의 발언을 인용하며 “있는 대로 공개하라”고 목소리를 높였다.



김 대표가 제기했던 신천지 교인의 당원 가입 의혹은 지난 당대표 선거 과정에서 친청계와의 갈등을 키웠던 사안이다. 친청계는 당시 김 대표가 주장했던 ‘반명·분열주의·신천지 비밀 연합’의 근거까지 공개해야 한다고 요구하고 있다. 신천지 개입 의혹의 진상 규명을 넘어 당대표 선거 당시 제기된 의혹의 책임을 둘러싼 공방으로 번지는 양상이다.



김 대표는 조 대법원장 탄핵 추진 방향과 신천지 의혹에 대한 대응 방안을 국정감사 이후 내놓겠다는 입장이다. 신천지 의혹과 관련해서는 연루된 당원 규모와 조사 결과의 공개 범위, 수사 의뢰 여부 등에 대해 충분한 검토가 필요하다는 이유에서다.

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