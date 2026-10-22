청년, 지방서 수도권 이주 시 소득 가장 많이 늘어

지방에서 수도권으로 거주지를 옮긴 청년이 지방에 남은 청년보다 5년 뒤 소득이 더 높은 것으로 나타났다. 지방에서의 청년 인구 유출의 원인을 보여주는 사례로, 비수도권에서도 소득 상승을 기대할 수 있도록 노동시장 여건을 개선해야 한다는 지적이 나온다.

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22일 국가데이터처의 ‘청년 인구이동에 따른 소득변화 분석’ 보고서에 따르면 2018년 비수도권에서 수도권으로 이주한 청년의 2023년 평균 연소득은 4820만원으로 집계됐다. 비수도권에 계속 거주한 청년의 연소득(4329만원)보다 491만원(11.3%) 높은 것은 물론, 2017∼2023년 기준으로 수도권에 계속 거주한 청년의 연소득(4694만원)과 비교해도 126만원(2.7%) 더 많았다.



수도권으로 이주한 청년의 소득이 처음에는 비교 대상 중 가장 낮았다. 이주 전인 2017년 평균소득은 2166만원으로, 수도권에서 계속 거주한 청년(2679만원)과 비수도권에 계속 거주한 청년(2633만원)보다 각각 513만원(19.1%), 467만원(17.7%)씩 적었다.



그러나 수도권으로 이주한 해인 2018년 평균소득이 2738만원으로 전년보다 26.4% 증가했다. 이듬해인 2019년에는 3296만원으로 20.4% 늘면서 지방에 남은 청년의 평균소득인 3214만원을 넘어섰다. 2021년에는 4026만원으로 수도권에 계속 거주한 청년의 4005만원도 앞질렀다.



2023년 평균소득은 4820만원으로, 이주 전인 2017년보다 2654만원(122.5%) 증가했다. 같은 기간 수도권에서 계속 거주한 청년의 소득은 75.2%, 지방에서 계속 거주한 청년은 64.4% 늘었다.



이런 흐름은 2019년에 수도권으로 이주한 청년에게서도 비슷하게 나타났다.



2019년 이주한 청년의 평균소득은 이주 전인 2018년 2517만원에서 2019년 2998만원으로 19.1% 증가했다. 2023년에는 4716만원으로, 수도권에서 계속 거주한 청년의 4694만원보다 22만원(0.5%) 많았다. 지방에서 계속 거주한 청년의 4329만원보다는 387만원(8.9%) 높았다.



연구진은 “비수도권에서 수도권으로 이동한 청년이 평균소득 증감률과 소득분위 상향이동 비율에서 뚜렷한 개선을 보였다”며 “청년층의 지역 이동이 소득 변화와 소득 이동성에 밀접한 연관이 있음을 확인했다”고 평가했다. 다만 “이러한 구조가 지속될 경우 비수도권의 청년 인구 유출이 고착화할 수 있다”며 “비수도권에서도 청년이 소득 상승을 기대할 수 있는 노동시장 여건을 조성해야 한다”고 제언했다.

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