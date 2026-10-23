[이코노 브리핑] 네이버페이 ‘Npay 우리 체크카드’ 출시 외

네이버페이 ‘Npay 우리 체크카드’ 출시

네이버페이가 우리은행·우리카드와 협력해 ‘Npay 머니 우리 통장’을 시즌2로 확대하고 연계 체크카드인 ‘Npay 우리 체크카드’를 새롭게 출시했다고 22일 밝혔다. Npay 머니 우리 통장 이용자라면 누구나 가입 가능하고 연회비·전월실적 없이 결제 금액의 최대 1.3%를 Npay 포인트로 적립해 준다. 국내외 결제 시 기본 0.5%가 Npay 포인트로 적립되고 출시 후 1년간 진행되는 프로모션 기간 국내 가맹점 결제 건에 대해서는 0.8% 추가 적립된다.

NH농협은행, 주담대 등 금리 추가 인하

NH농협은행이 주택담보대출·전세자금대출·신용대출 금리를 추가로 인하한다. 22일 금융권에 따르면 NH농협은행은 이달 27일부터 주담대(비대면·대면) 금리를 비수도권은 0.2%포인트, 수도권은 0.1%포인트 인하한다. 전세자금대출(비대면·대면)은 대출 금리를 0.3%포인트, 비대면 신용대출은 0.1%포인트 내리기로 했다.

국세청, 신세계 계열사 특별 세무조사

국세청이 22일 신세계백화점 계열사인 신세계디에프와 신세계인터내셔날을 상대로 특별(비정기) 세무조사에 착수했다. 신세계디에프는 면세점 사업을, 신세계인터내셔날은 패션·뷰티 사업을 담당하는 업체다. 국세청과 신세계 측은 세무조사 사유를 공식적으로 밝히지 않았다. 다만 최근 제기된 신세계디에프의 총수 친인척 회사 부당 지원 의혹과 무관하지 않다는 관측도 나온다.

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