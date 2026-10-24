[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 24일 (토요일) 66년생, 부동산 증권투자는 고통이 온다

96년생 이성과의 만남은즐거움이 있다. 84년생 관광레저업 예술품 운동구점은 광고에 성과 있다. 72년생 일에 확실한 능력을 보일 때다. 60년생 당면한 과제은 미루지 말자. 48년생 동업하자는 사람이 나타난다. 36년생 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.

97년생 새로운 아이디어가 뜨오르는 운이다. 85년생 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다. 73년생 서류를 꼼꼼하게 살펴라. 61년생 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다. 49년생 관재수를 조심하자. 37년생 금전지출이 많아진다.

98년생 구인,구직자는 좋은소식이 온다. 86년생 생활하다보면 의외의 상황을 접한다. 74년생 친구를 무작정 믿어 손재하다. 62년생 주변과 사사로운 마찰이 있겠다. 50년생 신규사업은 실패한다. 38년생 보건건강에 노력하자.

99년생 이씨,안씨,강씨가 금전의 도움이 온다. 87년생 음식업 유흥업 식품업은 광고에 성과 있다. 75년생 배우자가 나타난다. 63년생 서남방에서 좋은 일이 있다. 51년생 금전적인 여유가 부족하다. 39년생 집안의 우환에 대비하자.

00년생 불의의 사고에 대비해야할 때이다. 88년생 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 76년생 진로에 정확한 결정이 필요하다. 64년생 자유직업인은 신용을 중히하자. 52년생 사업자는 매출이 양호하다. 40년생 투자는 일찌감치 포기하자. 28년생 동남방의 일이 성과가 좋다.

01년생 집착하지 않으면 더 좋은 아이디어를 만난다. 89년생 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 77년생 성장 가능한 일을 가려하자. 65년생 돈의 위력은 생각보다 크다. 53년생 무역관계 일은 보류하자. 41년생 기거동작에 조심하자. 29년생 현재는 불리해도 후일는 길하다.

02년생 오늘은 상가집 방문은 삼가할것. 90년생 극을 달리면 위험하고 손해보기 쉽다. 78년생 의약업 애견업 식품업은 광고에 성과가 있다. 66년생 부동산 증권투자는 고통이온다. 54년생 이사 변동은 시기를 잘 맟추자. 42년생 걸기운동을 열심히 하자. 30년생 물건구입과 실물수을 주위할것.

03년생 남들을 따라갈 수 있는 페이스를 유지해라. 91년생 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 79년생 직업에 변동이 온다. 67년생 일을 추진하면 성과가 크다. 55년생 전체적인 윤곽을 파악하자. 43년생 명분은 좋은데 실상은 없다. 31년생 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자.

04년생 일방적인 계약은 반드시 피해야 한다. 92년생 뜬구름 잡지 말고 일에 충실해라. 80년생 동료와 친구들과 박자를 맞추자. 68년생 현재 금전으로 긴박하다. 56년생 동남방에서 좋은 소식이 온다. 44년생 재운도 왕성한 운이다. 32년생 금융업,부동산업은 광고 효과본다.

05년생 단점을 파악해야 남의 허점이 눈에 보인다. 93년생 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 81년생 자통차매매 소개업 대여업은 광고에 성과가 있다. 69년생 돈 때문에 긴박하다. 57년생 타인의 판단을 따르는 것이 좋다. 45년생 적당히 시기에 매매하자. 33년생 이씨,안씨,강씨가 금전의 도움이 온다.

06년생 포기해야 할 것은 빨리 포기하라. 94년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다. 82년생 진로관계에 걱정이다. 70년생 여성은 심리적으로 불안하다. 58년생 큰 이익은 기대하기 어렵다. 46년생 아랫사람의 잘못에 관대하자. 34년생 금전관계 약속은 오후가 좋다.

95년생 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라. 83년생 전공분야에 더 열심히 하자. 71년생 약속과 신의를 중히하자. 59년생 콜락텍에 즐거운이 있다. 47년생 건강에 적신호를 관찰하자. 35년생 가족중에 금전손재를 조심하자.

백운철학원

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