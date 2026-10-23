경북, 5성 호텔 품고 관광 허브 부푼 꿈

경북도가 경북도청신도시에 5성급 호텔 조성을 추진한다. ‘찾아오는 관광’에서 ‘머무는 관광’으로 전환하기 위해서다. 그동안 경북 북부권은 안동 하회마을과 도산서원 등 풍부한 세계유산과 문화자원을 보유하고 있음에도 숙박시설이 부족해 관광객들이 당일치기로 스쳐 지나가는 경우가 많았다.



도는 22일 도청 회의실에서 조선호텔앤리조트와 안동시, 경북개발공사와 경북도청신도시 5성급 호텔 조성을 위한 양해각서를 체결했다. 도와 조선호텔앤리조트는 경북도 호텔 및 하스피탈리티(Hospitality) 산업 활성화를 위한 업무협약도 함께 체결했다. 두 기관은 호텔·관광숙박시설 투자 확대와 식품·외식·관광·마이스산업 활성화에 협력한다.



이들 기관은 조선호텔을 안동에 유치해 숙박 인프라를 확충하고 경북의 세계유산·전통문화·음식 등 관광자원과 연계한 체류형 관광 생태계를 조성하는 데 협력한다.



5성급 호텔이 들어서면 관광객의 체류 시간과 지역 내 소비가 늘고, 도청신도시의 정주 여건과 도시 경쟁력도 높아질 것으로 도는 전망했다. 특히 국제 행사 및 대규모 학술대회(MICE) 유치가 용이해져 지역 경제 전반에 유발되는 생산·고용 효과도 상당할 것으로 기대했다. 도는 호텔 유치로 경북 북부권 관광의 새로운 거점이 마련될 것으로 보고 있다.

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