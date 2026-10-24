건축은 권력의 정당성을 드러내는 수단

도시가 말하지 않는 것들/임우진/을유문화사/2만2000원

우리가 사는 도시의 모습은 어떻게 만들어졌을까. 고대 그리스 신전을 닮은 미국의 행정 건물부터 획일적인 아파트 단지까지, 도시의 건축물에는 시대의 욕망과 권력, 기술과 이념이 녹아 있다.



한국과 프랑스를 오가며 활동해 온 건축가 임우진은 두 번째 저서 ‘도시가 말하지 않는 것들’에서 익숙한 도시 풍경의 이면을 들여다본다.

임우진/을유문화사/2만2000원

저자는 건축이 권력의 정당성을 드러내는 수단이었다고 설명한다. 근대 국가들은 새로운 기술을 확보하고도 고대 그리스·로마의 건축 양식을 반복했다. 반면 세계박람회는 혁신의 무대였다. 런던 수정궁과 파리 에펠탑 등은 임시 건축물이라는 특성 덕분에 새로운 재료와 구조를 과감하게 실험할 수 있었다.



근대 건축의 이상이 현실에서 변질된 과정도 짚는다. 르코르뷔지에 등이 추구한 모더니즘은 건축을 소수 권력자의 전유물에서 시민의 일상으로 돌려주려는 시도였지만, 자본은 효율성과 경제성에 주목했다. 공동체를 꿈꿨던 에비네저 하워드의 ‘전원도시’ 구상 역시 저자의 시각에서는 도시의 단절과 분리를 낳은 역설로 이어진다.



한국 건축을 향한 질문도 날카롭다. 저자는 전통 건축의 외형을 모방하도록 요구했던 국립중앙박물관 설계 공모 사례를 통해 ‘한국적인 것’에 대한 강박을 비판한다. 고택의 아름다운 공간 구성 역시 유교적 신분 질서에 따른 분리와 차별의 산물이었다는 해석을 내놓는다.

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