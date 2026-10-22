순교 성지에 울리는 릴케의 ‘오르페우스’

세계적인 카운터테너와 신예 작곡가, 그리고 천주교 성지 지하의 공연장. 만나기 힘든 조합의 무대가 열린다.



세종솔로이스츠는 다음달 28일 서울 서소문성지 역사박물관 콘솔레이션 홀에서 실내악 시리즈 ‘이스틴 데이비스와 김지연 그리고 신동훈’을 열고 작곡가 신동훈의 신작 두 편을 아시아 초연한다고 22일 밝혔다.

1부에서는 카운터테너 이스틴 데이비스(사진)가 세종솔로이스츠 현악사중주와 함께 ‘오르페우스에게 바치는 소네트’(2026)를 부른다. 세종솔로이스츠와 영국 위그모어홀 등이 공동 위촉해 지난 6월 이스탄불 뮤직 페스티벌에서 데이비스가 세계 초연한 5악장 연가곡이다. 시인 릴케가 요절한 무용수를 추모하며 쓴 동명 연작시에서 가사를 골랐다.



신동훈은 “죽음 앞에서 느끼는 슬픔과 분노, 체념, 죽음과의 화해, 그리고 궁극적으로는 삶을 넘어선 초월을 반영하는 서사를 구체화하고자 한다”고 밝혔다. 조선시대 형장이자 천주교 순교 터였던 서소문 밖 네거리의 지하에서 저승으로 내려간 오르페우스의 노래가 울리는 셈이다.



‘겨울 소나타’(2025)는 바이올리니스트 김지연과 피아니스트 조준영이 연주한다. 지난해 6월 크리스티안 테츨라프와 레이프 오베 안스네스가 독일에서 초연한 곡이다. 작곡가는 베토벤 소나타의 형식 실험에 대한 “연구이자 오마주”라고 소개했다.



이밖에 1부 첫 곡은 야나체크의 현악사중주 1번 ‘크로이처 소나타’다. 2부에서 데이비스는 조준영과 하이든 ‘오, 아름다운 목소리’, 베토벤 ‘아델라이데’, 헨델 ‘리날도’ 중 ‘사랑하는 신부여’를 부르고, 현악사중주가 베토벤 현악사중주 13번 중 ‘카바티나’로 공연을 맺는다.



데이비스는 헨델 오페라와 동시대 신작을 두루 부르는 카운터테너다. 메트로폴리탄 오페라·라 스칼라 등에 섰고 그라모폰상을 세 차례 받았다.



신동훈은 서울대를 거쳐 영국에서 조지 벤저민을 사사했고 2021년 베를린 필하모닉 카라얀 아카데미의 클라우디오 아바도 작곡상을 받은 작곡가. 서울시립교향악단이 2027년 ‘올해의 음악가’로 선정했다.



김지연은 14세에 뉴욕 필하모닉 오디션에서 우승한 바이올리니스트다. 현악사중주는 설리만 테칼리·전채안(바이올린), 이해수(비올라), 제임스 김(첼로)으로 꾸려졌다.

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