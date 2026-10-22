천안 천호지에 가면 '나도 무비스타'…"레드카펫 걸으며 추억 남겨요"

지난 6월 충남 천안 천호지에서 대학과 시민이 함께 즐기는 축제의 가능성을 보여준 청춘영화제가 한층 넓어진 창작 무대로 돌아온다. 학생들이 만든 영화를 함께 보는 자리에서 나아가 창작물을 겨루고, 전공 기술로 시민의 영화 속 한 장면까지 만들어주는 축제로 펼쳐진다.

백석문화대학교 앵커사업단 인재양성센터 안서유니브시티는 오는 28일 천호지 청춘광장에서 ‘2026 천안 청춘영화제(CYFF)’를 개최한다고 22일 밝혔다.

장기수(앞줄 오른쪽 세번째) 천안시장이 지난 6월 16일 당산인 신분으로 천호지 청춘광장에서 열린 '천안 청춘영화제(CYFF)'에 깜짝 참석했다.

충청남도 지역성장 인재양성체계(앵커) 2차년도 사업으로 마련된 이번 행사는 백석문화대·백석대·상명대·호서대 등 안서동 대학가 4개 대학이 참여하는 ‘안서유니브시티 문화주간’의 개막 프로그램이다.

지난 6월 영화제에서는 학생들이 직접 기획하고 운영한 작품 상영과 드론쇼 등에 대학생과 가족 단위 시민들이 함께하며 대학가 축제의 문턱을 낮췄다. 이번에는 그 만남을 바탕으로 학생들의 창작 역량과 시민 참여의 폭을 함께 넓힌다.

가장 큰 변화는 ‘학생 창작영화 공모전 및 우수작 시상식’의 신설이다. 일반 단편영화에 인공지능(AI) 영상 부문을 더해 청년들이 이야기를 만들고 표현하는 다양한 방식을 소개한다. 강의실과 캠퍼스에서 출발한 작품은 야외 대형 스크린을 통해 시민 관객과 만난다. 학생들에게는 작품을 완성하는 데서 한 걸음 더 나아가 관객의 반응을 마주하는 기회다.

시민들도 스크린 앞 객석에만 머물지 않는다. 오후 5시부터 진행되는 ‘나도 무비스타’ 프로그램에서는 토탈뷰티과의 메이크업을 받고 레드카펫을 걸으면 방송영상과가 그 순간을 촬영한다. 학생들이 익힌 전공 기술이 시민에게는 영화제의 주인공이 되는 경험으로 이어지는 셈이다. 현장에는 AI 체험 부스와 포토존도 마련된다.

천안 청춘영와제 포스터.

오후 6시30분 개막식에 이어서는 천호지 밤하늘을 무대로 드론 라이트쇼가 펼쳐진다. 드론라이트쇼를 연출하는 전문 업체와 학생들이 협업해 직접 디자인한 콘텐츠를 빛의 형상으로 구현해 천호지의 가을 밤하늘을 빛으로 수놓는다.

오후 7시부터는 창작영화와 AI 부문 우수작 시상식 및 수상작 상영이 진행된다. 청년들의 시선으로 담아낸 캠퍼스와 청춘의 이야기를 호숫가에서 함께 감상하는 시간이다. 오후 8시30분에는 개성 있는 옷차림으로 현장을 찾은 시민과 대학생 등을 대상으로 ‘레드카펫 베스트 청춘 드레서’를 선정하며 관객 참여의 즐거움을 더한다.

이번 영화제는 영상·뷰티 등 대학의 교육 자원을 지역 문화 콘텐츠로 연결한다는 점에서도 눈길을 끈다. 학생은 축제의 기획자이자 창작자로 경험을 쌓고, 주민은 익숙한 산책 공간인 천호지에서 대학의 젊은 감각과 만난다. 지난 초여름 확인한 호응을 지속적인 대학·지역 교류로 이어갈 수 있을지가 이번 행사의 관전 포인트다.

행사를 총괄 기획한 이유경 백석문화대 미디어영상학부 책임교수는 “이번 청춘영화제는 학생들이 강의실에서 배운 전공 역량과 창의적 아이디어를 실제 축제에 투영하여 기획자이자 창작자로 성장하는 뜻깊은 계기”라며 “지역의 대표 휴식 공간인 천호지에서 대학생과 지역 주민이 하나 되어 청춘의 에너지를 나누고 가을밤의 아름다운 추억을 만들기를 기대한다”고 말했다.

행사와 세부 프로그램 문의는 백석문화대 앵커사업단(041-550-2987)으로 하면 된다.

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