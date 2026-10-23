밸롭, ‘카카오프렌즈 춘식이 지압슬리퍼’ 카카오프렌즈샵 5개 지점 입점

㈜지티에스글로벌(대표 손대원, 최선미)이 전개하는 스포츠 브랜드 밸롭의 ‘카카오프렌즈 춘식이 지압슬리퍼’가 카카오프렌즈샵 5개 지점에 입점했다고 밝혔다.

밸롭은 앞서 AK플라자 홍대점과 대전 신세계백화점에서 팝업스토어를 운영했으며, 부산 신세계 센텀시티 몰 2층에도 입점했다. 이번 카카오프렌즈샵 입점을 통해 오프라인 판매처를 추가했다.

이번 입점 매장은 총 다섯 곳으로, ▲카카오프렌즈 스타필드 코엑스몰점 ▲카카오프렌즈 신세계백화점 동대구점 ▲카카오프렌즈 전주한옥마을점 ▲카카오프렌즈 판교아지트점 ▲카카오프렌즈 홍대플래그십 스토어다. 밸롭은 이번 입점을 통해 소비자와의 오프라인 접점을 넓히고, 제품 판매를 확대할 계획이다.

이와 함께 밸롭은 10월 15일부터 스타필드 코엑스몰에서 카카오프렌즈 춘식이 지압슬리퍼 팝업스토어를 운영 중으로, 팝업스토어는 스타필드 코엑스몰 지하 1층 시코르 매장 옆 행사장에서 28일까지 진행되며 방문객은 현장에서 제품을 직접 살펴보고 구매할 수 있다.

카카오프렌즈 춘식이 지압슬리퍼는 ‘칼로링 춘식이 지압슬리퍼’, ‘칼로링 춘모닝 지압슬리퍼’, ‘칼로링 엔젤&데빌 지압슬리퍼’ 등 3개 시리즈로 구성됐다. 지압슬리퍼를 처음 신는 소비자를 위한 ‘콕콕’ 풋베드와 강한 지압감을 선호하는 소비자를 위한 ‘꾹꾹’ 풋베드 중 취향에 따라 선택할 수 있다.

관계자는 “홍대와 대전 팝업스토어에서 보내주신 관심에 이어 카카오프렌즈샵 5개 지점과 부산 신세계 센텀시티 몰에서도 카카오프렌즈 춘식이 지압슬리퍼를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 소비자들이 오프라인 매장에서 제품을 직접 경험할 수 있도록 판매 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지