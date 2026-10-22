“아들 라면 못 잊어”…요리사 꿈꾸던 19세 청년, 7명에 새 삶 주고 하늘로

요리사를 꿈꾸며 가족들에게 음식을 만들어주던 19세 청년이 뇌사 장기기증으로 환자 7명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

故 강민수(19)씨. 한국장기조직기증원 제공

22일 한국장기조직기증원에 따르면 강민수(19)씨는 지난달 30일 명지병원에서 뇌사 판정을 받은 뒤 심장과 폐, 간, 췌장, 양쪽 신장, 양쪽 안구를 기증해 7명의 생명을 살렸다.

강씨의 부모는 평소 어려운 사람을 보면 그냥 지나치지 못했던 아들의 모습을 떠올리며 장기기증을 결심했다. 누군가에게 도움을 줄 수 있는 일이라면 아들도 같은 선택을 했을 것이라고 생각해서다.

아버지 강성원씨는 “평소 아들의 가슴에 귀를 대고 심장 뛰는 소리를 듣곤 했다”며 “누군가의 몸에서 민수의 심장이 잘 뛰고 있을 것으로 생각하면 큰 위안이 된다”고 말했다.

강씨는 부산에서 1남 1녀 중 둘째로 태어났다. 어릴 적부터 요리사가 돼 자신의 식당을 여는 것이 꿈이었던 그는 조리고등학교에 진학하고 요리학원에 다니며 실력을 키웠다. 고등학교 졸업 후에는 식당에서 일하며 경험을 쌓고 돈을 모았다.

강씨는 틈틈이 가족들에게 음식과 빵을 만들어주기도 했다. 아버지에게 가장 기억에 남는 음식은 아들이 끓여준 라면이다.

강씨의 아버지는 “특별한 재료를 넣은 것도 아닌데 민수가 끓여주는 라면이 제일 맛있었다”며 “지금도 그 맛을 잊을 수가 없다”고 했다.

강씨는 여행과 맛있는 음식을 즐기고 주변 사람들과도 잘 어울렸다. 친구들이 힘든 일을 겪으면 고민을 들어주고 도움이 필요한 사람에게 힘을 보태려 했다. 누나와도 다툰 적이 없을 만큼 각별하게 지냈으며, 여름이면 아버지와 단둘이 해수욕장을 찾아 물놀이를 즐겼다.

강씨의 아버지는 “민수야, 아빠라고 부르며 다가오던 네 모습과 목소리가 너무 그립다”며 “아빠는 늘 그 자리에 있을 테니 가끔이라도 찾아와 줘. 네가 길을 잃지 않도록 아빠가 계속 지키고 있을게. 너무 보고 싶고 사랑한다”고 마지막 인사를 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지