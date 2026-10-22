강원교육청, 직속기관 활용해 현장체험학습 지원

강원도교육청은 현장체험학습에 대한 학교와 교사의 부담을 줄이고 학생들에게는 안전하고 질 높은 체험 기회를 제공하기 위해 교육청 소속 직속기관의 전문성과 기반시설을 활용한 지원에 나선다고 22일 밝혔다.

직속기관이 프로그램 기획과 운영을 맡고 운영 과정의 안전관리를 책임져 교사들의 행정적 부담은 물론 안전 책임에 대한 부담도 덜어줄 계획이다.

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

이를 위해 도교육청은 진로교육원, 교육과학정보원(본원·춘천분원·동해분원), 국제교육원, 학생교육원, 사임당교육원, 통일교육원 등 8개 직속기관에 기관별 추가 예산을 지원한다.

각 기관은 지역 자연, 역사, 문화와 연계한 체험 프로그램을 개발하고 버스 임차료와 학생 매식 포함한 프로그램 전반을 운영한다. 프로그램은 1일형과 1박2일·2박3일 숙박형으로 운영한다. 학교는 교육과정과 여건에 맞춰 자율적으로 신청할 수 있다.

강원교육청은 기관의 특성과 강원도의 풍부한 지역 자원을 학생들의 배움과 연결한다는 방침이다. 강릉·영동의 전통문화, 속초·양양의 글로벌·다문화 자원, 철원과 비무장지대(DMZ) 접경지역의 평화·생태 자원을 비롯해 지역 산업과 첨단 과학, 해양·생태 자원 등을 활용한 체험 프로그램을 마련한다.

강원교육청은 교실에서 배운 내용을 실제 현장에서 경험하는 기회를 넓히는 동시에 지역의 문화·산업 자원에 대한 관심을 높이고 지역 업체 이용을 통해 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다.

강삼영 교육감은 “현장체험학습의 안전관리와 사고 책임에 대한 부담이 학교 현장의 어려움으로 이어지는 가운데 교육적 필요성이 큰 현장체험학습이 위축되지 않도록 실질적인 지원체계를 마련하는 것”이라며 “학교와 선생님의 부담을 줄이고 학생들의 배움은 키울 수 있는 현장체험학습을 만들어 가겠다”고 말했다.

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