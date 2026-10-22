인천 청라복합문화센터서 ‘탕’… 호신용 가스총 건네던 중 오발 사고

22일 인천 도심의 복합건물에서 호신용 가스총이 오조작으로 격발됐다. 이번 사고로 40∼60대 여성 6명이 눈 부위 통증을 호소해 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받았다.

사고 현장. 인천소방본부 제공

인천소방본부에 따르면 이날 오전 9시7분쯤 서해구 청라복합문화센터 건물 내에서 “가스총이 폭발해 가스를 마셨다”는 내용의 119신고가 접수됐다. 현장에 출동한 소방 당국은 임시의료소를 열고 응급조치와 인명 대피에 나섰다.

당국은 소방관 79명과 장비 24대를 투입해 중화작업을 비롯한 안전 조치를 했다. 경찰은 해당 문화센터 수영장을 이용 중인 80대 남성 A씨가 70대 지인에게 가스총을 건넨 뒤 오발 사고가 난 것으로 보고 있다. 당시 누군가를 겨냥하지는 않았다는 게 경찰 측 설명이다.

A씨는 해당 가스총을 장기간 소유하다가 “더는 필요 없다”면서 지인에게 전달한 것으로 조사됐다. 경찰은 이 가스총의 허가 여부를 조사하고 위법 사항이 확인되면 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 혐의로 관계자를 입건할 방침이다.

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