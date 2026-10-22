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제주도, 제주관광공사 사장 후보에 문성종 교수 지명

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제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

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대학·중앙정부·공공기관 등 30년간 관광 분야 전문성 쌓아

제주도는 제7대 제주관광공사 사장 후보자로 문성종 제주한라대학교 호텔경영학과 교수를 지명했다고 22일 밝혔다.

 

제주관광공사는 제7대 사장 공개모집에 응모한 10명을 대상으로 임원추천위원회 서류심사와 면접을 거쳐 후보자 2명을 제주도에 추천했다. 위성곤 제주도지사는 이 가운데 문 교수를 최종 후보자로 지명했다.

 

제주도는 30년 넘게 관광 분야 교수로 재직하며 중앙정부와 제주지역 공공기관에서 경험과 전문성을 쌓아 온 문 후보자가 현재의 관광 위기를 극복하고 공사의 경영혁신과 발전을 이끌 적임자라고 판단했다.

 

제주 출신인 문성종 후보자는 1995년 제주한라대학교 교수로 임용된 뒤 중앙정부 정책·평가 활동과 제주관광공사 이사 등을 맡으며 관광 분야 경력을 쌓아 왔다.

 

대통령 직속 정책기획위원회 분권발전위원, 정부업무 평가위원, 제주관광공사 설립추진단 이사와 비상임이사 등을 지냈다.

 

제주도는 문 후보자에 대한 결격사유 조회 등 관련 절차를 마치고, 제주도의회에 인사청문을 요청했다.


제주=임성준 기자 jun2580@segye.com 기자페이지 바로가기

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