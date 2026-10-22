강원 시장·군수협의회, ‘여주∼원주 복선전철 국비 전액 반영’ 공동건의문 채택

원주시는 22일 강릉시청에서 열린 민선 9기 강원특별자치도 시장·군수협의회 제2차 정례회에서 ‘여주~원주 복선전철 건설사업 국비 전액 반영 요청’ 공동건의문을 채택했다고 밝혔다.

이번 공동건의는 여주~원주 복선전철 건설사업의 2028년 적기 준공을 위해 내년도 필요 국비 2930억원을 전액 반영할 것을 정부와 국회에 촉구하기 위해 마련됐다.

민선 9기 강원도 시장·군수협의회가 ‘여주~원주 복선전철 건설사업 국비 전액 반영 요청’ 공동건의문을 채택했다. 원주시 제공

여주~원주 복선전철은 수도권과 강원권을 연결하는 핵심 철도사업이다. 총 22.171㎞ 구간에 복선전철을 건설한다. 총사업비는 1조934억 원으로 전액 국비가 투입된다. 2028년 12월 준공을 목표로 추진되고 있다.

사업이 완료되면 수도권 남부와 강원 영서·동해안 간 철도 접근성이 개선되고 원주를 중심으로 한 강원 중남부권 주민들의 수도권 접근성도 크게 향상될 것으로 기대된다.

다만 2028년 준공 목표를 달성하려면 내년도 국비 확보가 시급한 상황이다. 노반공사 이후 궤도·전력·통신·신호 등 철도 시스템 공사에 대규모 사업비가 투입될 예정으로 내년도 필요 예산 2930억원이 전액 반영되지 않을 경우 후속 공정에 차질이 발생할 수 있다. 공사기간 연장에 따른 자재비와 인건비 증가뿐 아니라 주민 불편으로 이어질 우려가 있다.

강원도 시장·군수협의회는 공동건의문을 통해 2028년 적기 준공을 위한 내년도 국비 2930억원 전액 반영과 예산 심의 과정에서 감액된 사업비의 원안 복원을 촉구했다.

원주시는 이번 공동건의를 계기로 사업 추진의 필요성과 국비 확보의 시급성을 대외적으로 알리고, 사업이 계획대로 추진될 수 있도록 관계기관과의 협력을 이어갈 방침이다.

구자열 원주시장은 “여주~원주 복선전철은 수도권과 강원권을 하나의 생활·경제권으로 연결하고 지역의 성장 기반을 넓히는 중요한 국가 철도사업”이라며 “2028년 적기 준공을 통해 시민들이 실질적인 교통 편익을 누릴 수 있도록 필요한 국비가 전액 반영되게 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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