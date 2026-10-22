통일부, 김여정 ‘대남 확성기 재개’ 발언에 “충돌 위험 행위 즉시 중단해야”

정부는 22일 김여정 조선노동당 총무부장이 대남 확성기 방송 재개 등을 거론하는 데 대해 “북측은 우리에 대한 위협을 멈추고, 실효적인 문제 해결을 위해 노력하기를 촉구한다”고 밝혔다.

20일 인천 강화군 송해면에서 바라본 북한 접경지역 설치된 대남 확성기. 연합뉴스

통일부는 이날 입장문에서 “군사분계선 일대에서 정전협정을 위반하고 긴장과 충돌의 위험을 키우는 행위는 즉시 중단돼야 한다”고 강조했다. 이어 “불과 1년여전, 우리는 서로를 향해 확성기를 틀며 남북 주민 모두가 참기 어려운 고통을 경험한 바 있다”며 “이러한 과거의 잘못을 다시 반복해서는 안 될 것”이라고 강조했다. 그러면서 “남북 간 긴장과 충돌의 위험을 방지하기 위한 근본적인 해결방안은 군사분계선에 대한 남북의 입장을 일치시키고 평화적 관리를 위한 소통체계를 하루빨리 마련하는 것”이라고 설명했다.

김 부장은 이날 담화에서 “전 국경선에서 우리의 새로운 대응수단들은 임무대기태세에 들어갈것이며 대한국확성기들도 수일안으로 대기상태에 들어가게 된다”며 “이것은 위협이 아니라 분명한 경고”라고 압박했다. 북한군의 국경요새화 작업 과정에서 군사분계선(MDL) 침범이 반복되고, 이에 우리 군이 경고방송과 경고사격으로 대응하는 상황에 대한 반발로 풀이된다.

김 부장과 박정천 국방성 고문 등은 전날 비무장지대(DMZ) 내 군사분계선 일대에서 진행 중인 국경요새화 작업 현장을 직접 시찰하기도 했다. 북한 당·군 고위급 인사들의 이례적인 DMZ 내 작업 현장 방문은 우리 측의 국경요새화 중단 요구에도 해당 작업을 계획대로 강행하겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다.

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