[단독] “독이 든 음식 먹이려 한다” 수상한 통화에 딸이 신고… 친모 살해 혐의 40대 체포

서울 강서구의 한 아파트에서 40대 여성이 60대 친모를 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 사건 당일 피의자는 딸과의 통화에서 피해자가 본인에게 독이 든 음식을 먹이려 했다고 주장했고, 이에 이상 징후를 감지한 딸이 경찰에 신고한 것으로 확인됐다.

서울강서경찰서. 연합뉴스

서울 강서경찰서는 22일 40대 여성 A씨를 존속살해 혐의로 긴급체포해 조사하고 있다.

A씨는 이날 오전 강서구 화곡동 자택에서 함께 거주하던 60대 어머니 B씨를 살해한 혐의를 받는다.

신고자는 A씨의 딸 C씨로, 어머니 A씨와 통화한 이후 경찰에 신고한 것으로 전해졌다. C씨는 이날 오전 피해자인 할머니 B씨에게 전화를 걸었지만 어머니 A씨가 받아 ‘할머니가 자신에게 독이 든 음식을 먹이려 해 혼을 냈다’는 취지로 말했고, 이에 이상함을 느낀 C씨가 112에 신고했다.

A씨는 2016년부터 정신과 치료를 받아온 것으로 파악됐다. 최근 증상이 악화해 다니던 직장을 그만두고 집에서 생활해 온 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다. 정신질환 병력과 사건 사이의 연관성도 확인할 방침이다.

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