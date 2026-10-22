실수인가, 고의인가… 50대 아버지 흉기 부상에 20대 아들 존속상해 혐의 조사

주택에서 50대 아버지가 흉기에 찔려 다친 사건이 발생해 경찰이 함께 있던 20대 아들을 상대로 경위를 조사하고 있다. 아버지는 실수로 다쳤다고 진술했지만, 경찰은 부상 부위와 출혈량 등을 토대로 다른 가능성도 살펴보고 있다.

22일 장수경찰서 등에 따르면 전날 오후 8시20분쯤 전북 장수군의 한 주택에서 A(50대)씨가 “흉기에 다쳤다”며 경찰에 신고했다.

A씨는 생명에 지장이 없는 상태로 병원에 이송돼 치료받고 있다. A씨는 경찰에 사과를 깎다가 실수로 칼을 떨어뜨리며 넘어져 복부를 다쳤다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

하지만, 경찰은 A씨의 부상 부위와 출혈량 등을 고려해 단순 사고가 아닐 가능성도 배제하지 않고 당시 집안에 함께 있던 아들(20대)을 존속상해 혐의로 조사하고 있다. 아들은 장애가 있어 관련 진술에 어려움을 겪는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “A씨의 진술대로 사고일 수도 있지만 그렇지 않을 가능성도 있어 여러 가능성을 열어두고 수사하고 있다”고 말했다.

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