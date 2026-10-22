15년 만에 서울 신규 점포 내는 롯데… 청량리 롯데타운 조성

롯데백화점이 23일 서울 동대문구에 차세대 복합 쇼핑몰 ‘롯데몰 벨리타운 청량리’를 연다. 서울 권역에 신규 점포를 내는 것은 2011년 롯데백화점 김포공항점 이후 15년 만이다.

서울시 동대문구 전농동에 위치한 롯데몰 벨리타운 청량리 외관

롯데몰 벨리타운 청량리는 동북권 최고층 건물인 ‘롯데캐슬 SKY-L65 랜드마크타워’에 들어선다. 기존 롯데백화점 청량리점과 연결되며 지하 1층~지상 4층, 영업면적 5400평 규모다. 수만 평 이상 대형 쇼핑몰과 달리 핵심 브랜드를 압축해 배치한 ‘초집약형 쇼핑몰’을 표방한다.

롯데백화점은 청량리 일대 재개발과 교통망 확충에 따라 배후 수요가 크게 늘어날 것으로 보고 출점을 추진했다. 청량리 재개발지구와 이문·휘경지구, 전농·답십리 뉴타운 등에는 2030년까지 3만 가구 이상이 입주할 예정이다. GTX 등 광역철도망 개발에 따라 대중교통 이용객도 현재의 두 배 수준인 30만명까지 증가할 것으로 롯데백화점은 전망했다.

쇼핑몰은 ‘New Breeze(새로운 바람)’를 슬로건으로 2030세대와 가족 고객을 함께 겨냥했다. 롯데그룹 대표 캐릭터 ‘벨리곰’을 전면에 내세워 1층 출입구에 미디어 큐브를 설치하고 야외 광장에는 5m 높이 벨리곰 조형물을 세운다. 매장에는 보스(BOSE) 오디오 90개와 롯데백화점 시그니처 향 ‘플리트비체’를 적용한다.

서울시 동대문구 전농동에 위치한 롯데몰 벨리타운 청량리 1층 청량 테라스 전경

총 50여개 입점 브랜드 중 약 80%는 유통사 최초 입점이나 동북 상권 최초·최대 규모 매장으로 구성했다. 1층에는 테라로사 핸드드립 바와 겐츠 베이커리 서울 1호점, 리쿼라커 1호점 등이 들어선다. 2층에는 ‘무신사 백&캡 클럽’, 러닝 특화 데카트론, 오프뷰티를 배치했다.

3층에는 동대문구 최대 규모 다이소와 빕스, 스포키 키즈클럽이, 4층에는 반다이남코코리아 ‘펀스퀘어’와 베스트하비 국내 1호점, 바운스 등이 문을 연다. 하이디라오는 11월, 지하 1층의 600평 규모 무신사 스탠다드는 12월 개점할 예정이다.

롯데백화점은 벨리타운 청량리 개점으로 기존 청량리점과 연계해 명동, 잠실에 이어 서울 세 번째 ‘롯데타운’을 구축한다는 계획이다. 향후 청량리점 본관도 단계적으로 리뉴얼해 동북권 프리미엄 상업 복합단지로 키울 방침이다.

김시환 롯데백화점 청량리점장은 “규모는 컴팩트하지만 강력한 콘텐츠로 대형 쇼핑몰 이상의 경쟁력을 갖추는 데 주력했다”며 “현재와 미래 고객을 잇는 동북권의 차세대 쇼핑 랜드마크로 성장시키겠다”고 말했다.

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