“자꾸 돌아갈 생각을 하게 된다”…김원효가 짚은 연예인 사업의 함정

코미디언 김원효가 연예인들이 사업에 도전했다가 중도에 포기하는 이유를 분석했다. 방송이나 행사로 얻는 높은 수입에 익숙해진 탓에 사업 초기의 낮은 수익을 견디지 못하는 경우가 많다는 것이다.

김원효는 지난 18일 유튜브 채널 ‘장사건물주 강호동’에 공개된 영상에서 자신의 사업 경험과 연예인들의 사업 실패 원인을 이야기했다.

유튜브 채널 ‘장사건물주 강호동’ 캡처

그는 “사람들이 만나면 맨날 ‘왜 요즘 방송 안 하냐’라고 묻는데 나도 나가고 싶다”며 “사업은 돈이 없어도, 빚을 내서라도 할 수 있지만 방송은 불러줘야 하는 거다. 부르면 다 나간다”고 말했다.

김원효는 과거 김밥집을 운영하고 속옷을 판매하는 등 여러 사업에 도전했다. 지리산 공기를 판매한 경험도 있다고 밝혔다. 그는 “사업은 내가 잘한다고 되는 게 아니더라. 배워야겠더라”며 사업을 직접 운영하면서 얻은 교훈을 전했다.

유튜브 채널 ‘장사건물주 강호동’ 캡처

그는 연예인 사업의 가장 큰 걸림돌로 방송·행사 수입과 사업 수익의 차이를 거론했다. 김원효는 “연예인이 방송으로 버는 돈은 시급이나 일당으로 따지면 상당한 고효율”이라면서 “반면 가게는 매출이 높아도 비용을 빼고 나면 실제 수익이 기대에 미치지 못할 수 있다. 그러면 ‘한 달 내내 장사하느니 행사 두세 개 하는 게 낫지 않나’라면서 자꾸 돌아갈 생각을 한다”고 지적했다.

김원효는 사업을 지속해서 성장시키려면 눈앞의 수익만 비교할 것이 아니라 사업 규모를 키우는 과정까지 감당해야 한다고 강조했다. 그는 “프랜차이즈를 늘려서 연예계 수익이 못 따라올 만큼 키우면 되는데 거기까지 가질 못한다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘장사건물주 강호동’ 캡처

연예인들이 사업에 참여하는 방식에도 문제가 있다고 봤다. 직접 경영을 맡기보다 이름이나 초상권을 제공하고 지분을 받는 이른바 ‘바지 사장’ 형태로 참여하는 경우가 있다는 것이다. 김원효는 “못해도, 망해도 내가 사장이어야 하는데 그 리스크를 안기 싫어서 대부분 초상권만 거는 지분 사장을 한다”고 설명했다.

이어 “단돈 10만원, 50만원이라도 내 돈이 들어가면 아까워서라도 열심히 하는데, 지분만 받으면 열심히 안 하게 된다”고 덧붙였다.

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