윤석열·김건희 ‘듀엣 영상’ 공개에…“석방 여론전인가”

정지원 전 대통령실 행정관은 지난 17일 SNS에 윤 전 대통령 부부가 뮤지컬 ‘오페라의 유령’의 듀엣곡 ‘All I Ask Of You’를 부르는 영상을 올렸다. 정 전 행정관 스레드 캡처

정지원 전 대통령실 행정관이 윤석열 전 대통령 부부의 노래 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 것을 두고 ‘석방을 위한 여론전’이 아니냐는 비판이 나왔다.

더불어민주당 서용주 전 상근 부대변인은 21일 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 출연해 “다정하게 지금 (부부가) 감옥에 있는데 저 SNS를 정지원 전 행정관이 공개한 이유가 있을 거라고 생각한다”고 말했다. 사회자가 “31일에 석방을 위한 여론전”이냐고 묻자 서 전 부대변인은 “저는 그렇다”고 답했다.

서 전 부대변인은 “저 영상을 통해서 국민들한테 ‘좀 풀려나도 되지 않겠냐’, ‘이런 인간적인 면도 있었다’라고 호소하는 것 같은데, 사실 김건희 씨 풀려나고 안 풀려나는 부분에 있어서는 정치권에서 굳이 에너지를 쓸 필요는 없다”며 “국민들이 ‘아이고, 고생해서’ 그러겠느냐”고 주장했다.

국민의힘 김종혁 전 최고위원도 같은 방송에서 “어떤 의도에서건 저거(듀엣 영상)는 외부에 공개하기 위해서 굉장히 소탈하고 자연스러운 모습으로 보이게 하면서 찍은 것”이라고 추측하며 “화면을 보면서는 저거를 왜 공개를 해서 그 사람들 억장을 또 무너뜨릴까 (싶었다)”고 말했다.

정지원 전 대통령실 행정관은 지난 17일 SNS에 윤 전 대통령 부부가 뮤지컬 ‘오페라의 유령’의 듀엣곡 ‘All I Ask Of You’를 부르는 영상을 올렸다. 정 전 행정관 스레드

김건희 여사의 최측근으로 알려진 정 전 행정관은 지난 17일 SNS에 윤 전 대통령 부부가 뮤지컬 ‘오페라의 유령’의 듀엣곡 ‘All I Ask Of You’를 부르는 영상을 올렸다. 영상에는 편한 옷차림의 윤 전 대통령 부부가 함께 마이크를 들고 노래를 부르는 모습이 담겼다. 촬영 시점은 공개되지 않았다.

정 전 행정관은 영상과 함께 “영부인님의 또 다른 취미 생활은 ‘대통령님 노래 강습’”이라면서 “노래마저도 듀엣으로 연습하던 다정한 부부였다”고 적었다. 이에 윤 전 대통령 지지자들은 “빨리 나오셔서 두 분의 행복한 일상으로 돌아가시길 기도한다”, “꼭 좋은 날 오면 좋겠다”는 등의 반응을 보였다.

한편 김 여사의 도이치모터스 주가조작 등 3대 의혹 사건의 상고심 구속 기간은 오는 31일 만료된다.

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