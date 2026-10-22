가비, A2O LITE 퍼포먼스 극찬…“‘나 예쁘죠’ 아닌 기개 느껴져”

댄서 겸 안무가 가비가 이수만 프로듀서가 선보인 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)의 퍼포먼스에 대해 “오랜만에 느끼는 짜릿함”이라고 극찬했다.

지난 21일 가비의 유튜브 채널 ‘가비걸’에는 ‘[간헐적 안무 리액션] A2O LITE - NEON’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 가비는 A2O LITE의 데뷔곡 ‘NEON(네온)’ 안무 영상을 보며 동작의 완성도와 멤버별 춤 실력, 안무 구성 등을 분석했다.

A2O LITE 공식 유튜브 채널 캡처

가비는 무대를 본 뒤 “진짜 잘하는 키즈반 보는 것 같다”며 “연습을 진짜 많이 한 게 느껴진다. 엄청 다듬어져 있는 게 티가 많이 난다”고 말했다.

멤버별 차이를 고려한 안무 구성에도 주목했다. 가비는 “춤에 완전히 특화되지 않은 친구들이 분명히 있긴 있는데 티가 안 나게 잘 숨겼다”며 “아이찡, 시리가 중심을 잘 잡아주면서, 약한 게 보일 때쯤 아이찡이 튀어 나온다”고 설명했다. 멤버들의 강점을 살려 전체 퍼포먼스의 완성도를 끌어올렸다는 분석이다.

특히 가비는 A2O LITE가 보여주는 태도에 주목했다. 그는 “‘나 좀 사랑해주세요’, ‘나 진짜 예쁘죠’ 하지 않고 ‘나 진짜 춤 잘 춰요’, ‘나 진짜 열심히 준비했어요’, ‘엄마 아빠 저 봐주세요’ 같은 느낌”이라고 말했다. 이어 “그 기개가 느껴진다. 오랜만에 느끼는 짜릿함인 것 같다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘가비걸’ 캡처

안무의 난도와 중독성에 대한 언급도 나왔다. 가비는 처음에는 도입부 안무가 다소 과하다고 생각했지만, 반복해서 보니 중독성이 있다고 밝혔다. 동작을 깔끔하게 보여주는 구성 역시 장점으로 꼽았다.

A2O LITE는 이수만 프로듀서가 이끄는 A2O엔터테인먼트의 9인조 걸그룹이다. 지난 13일 데뷔곡 ‘NEON’을 발표했으며, 멤버 아이찡과 시리가 선보이는 도입부 2인 안무가 주목받았다. 해당 안무는 댄서 제이블랙이 제작에 참여한 것으로 알려졌다.

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