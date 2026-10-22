송중기 앞에서 “송혜교와 결혼했던 사람”…해외 영상에 갑론을박

온라인 커뮤니티 캡쳐

배우 송중기가 해외에서 현지인과 마주한 가운데 전처인 배우 송혜교의 이름이 언급되자 미묘한 표정 변화를 보인 영상이 온라인상에서 확산하고 있다.

최근 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 해외 거리에서 송중기가 현지 팬들과 만나는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

영상 속 송중기는 모자와 맨투맨, 청바지를 착용한 편안한 차림으로 자신을 알아본 팬들에게 밝게 인사를 건넸다. 팬들과 자연스럽게 소통하던 중 한 행인이 송중기를 알아보지 못하고 “누구냐”고 묻자, 주변에서 “송혜교와 결혼했던 사람”이라는 답이 나왔다.

이 말을 들은 송중기는 순간 얼굴을 찌푸리는 듯한 표정을 지었다. 다만 이내 표정을 풀고 다시 미소를 지으며 팬들과의 소통을 이어갔다.

해당 영상이 확산하자 온라인에서는 다양한 반응이 나왔다. 누리꾼들은 “당사자 앞에서 전처를 언급하는 건 무례하다”, “불편할 만한 상황이다”, “표정 관리하기 어려웠을 것 같다” 등의 의견을 내놓으며 발언의 적절성을 지적했다.

다만 짧은 영상만으로 송중기의 정확한 심경을 단정하기는 어려운 만큼, 표정 변화에 대한 해석도 이어지고 있다.

한편 송중기는 2016년 KBS 2TV 드라마 ‘태양의 후예’에서 호흡을 맞춘 송혜교와 연인으로 발전했다. 두 사람은 2017년 10월 결혼했으나 2019년 7월 이혼했다.

이후 송중기는 2023년 영국 배우 출신 케이티 루이스 손더스와 결혼했으며, 같은 해 아들을 얻은 데 이어 이듬해 딸을 품에 안았다.

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