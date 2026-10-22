스테파니, 23살 연상 전 메이저리거와 열애 중 “평생 술·담배 안 해”

유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 화면 캡처

가수 스테파니가 23살 연상의 전 메이저리거 브래디 앤더슨과 연인으로 발전한 과정을 공개했다.

21일 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’에는 그룹 천상지희 더 그레이스 출신 스테파니가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 스테파니는 남자친구 브래디 앤더슨과의 첫 만남부터 연애를 시작하게 된 계기까지 솔직하게 털어놨다.

스테파니는 앤더슨과의 첫 만남에 대해 “2013년에 처음 만났다. 볼티모어 오리올스의 타자였다”고 밝혔다. 두 사람은 오랜 시간 인연을 이어오다 코로나19 팬데믹 당시 다시 만나면서 연인으로 발전했다.

그는 “코로나 때문에 한국에 못 들어가게 되면서 자연스럽게 사귀게 됐다”며 “한국에 들어가기 하루 전에 만났었는데 그게 8년 만에 만난 거였다. 서로 ‘변한 게 없다’고 이야기하다가 이렇게 된 거다. 그때는 나이도 몰랐다”고 회상했다.

23살이라는 나이 차이에도 큰 어려움은 없었다고 했다. 세대 차이를 느끼지 않느냐는 질문에 스테파니는 “미국 사람이라 그런 게 없다”고 답했다.

이어 “동양권이 나이에 집착을 많이 하지 않냐”며 “남자친구는 이런 이슈를 보고 ‘한국 인터뷰에서는 왜 그렇게 나이 이야기를 하냐’고 한다. 나이 이야기하는 것 자체가 실례니까”라고 설명했다.

남자친구의 생활 습관에 대해서도 자랑을 아끼지 않았다. 스테파니는 “자기관리가 굉장하다. 평생 술, 담배를 해본 적이 없다”며 “술을 마실 수 있는데도 마시지 않는다. 운동도 계속해서 몸이 엄청 단단하다”고 말했다.

이어 “집에서는 거의 옷을 잘 안 입고 항상 자연인이다. 타월 정도는 걸치고 있다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

탁재훈이 외국인 남성과 교제하면 한국 남성에게 돌아오기 어렵다는 이야기를 꺼내자 스테파니는 뜻밖의 답변을 내놨다. 그는 “아니다. 한국 남자들이 더 스윗하다. 나이가 들어도 귀여운 면이 있다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 스테파니는 2005년 그룹 천상지희 더 그레이스 멤버로 데뷔한 뒤 솔로 가수와 뮤지컬 배우 등으로 활동 영역을 넓혔다. 현재는 케이팝 및 발레 관련 교육 분야에서도 활동하고 있다.

브래디 앤더슨은 1990년대 볼티모어 오리올스에서 활약한 전 메이저리거로, 2002년 선수 생활을 마쳤다. 스테파니는 2020년 앤더슨과의 열애 사실을 공개했으며, 두 사람은 한국과 미국을 오가며 인연을 이어오고 있다.

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