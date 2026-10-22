서인영, 한소희·나나 사는 46억 빌라 보고 결국 눈물 “옛날이면 사고도 남았는데”

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 고급 빌라 임장에 나섰다가 과거의 소비 습관을 돌아보며 눈물을 쏟았다.

21일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 서인영이 부동산 임장에 나서는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 이날 서인영은 제작진과 함께 경기도 구리시의 아파트와 고급 빌라 등을 둘러보며 새로운 보금자리를 찾았다.

이날 서인영이 방문한 곳은 구리시 아치울마을에 위치한 고급 빌라였다. 제작진은 해당 지역에 현빈·손예진 부부를 비롯해 여러 연예인이 거주하는 것으로 알려져 있다고 소개했다.

집 내부를 둘러본 서인영은 넓은 주방과 드레스룸, 테라스 등을 살펴보며 만족감을 드러냈다. 그는 “나 여기서 살고 싶다”, “나 집에 안 가고 싶어”라고 말하며 집에 푹 빠진 모습을 보였다.

하지만 기쁨도 잠시였다. 해당 빌라의 매매가가 46억5000만원이라는 설명을 들은 서인영은 현실적인 고민에 빠졌다. 그는 “마음에 든다. 근데 마음이 쓰리다. 옛날이었으면 사고도 남았는데”라며 씁쓸한 마음을 내비쳤다.

이어 “무리해서 사도 여기는 너무 무리다. 너무 살고 싶은데 아직은 아닌 것 같다”고 말했다. 마음에 드는 집을 발견했지만 선뜻 선택할 수 없는 현실에 아쉬움을 감추지 못한 것.

서인영은 과거의 소비 습관도 솔직하게 털어놨다. 그는 “옛날에 역삼동 살 때 전세가 9억이었다. 그때 집 살 생각이 없었다. 생각이 있으면 그렇게 안 살았지”라며 지난날을 돌아봤다.

그러면서 “내가 술만 덜 먹었어도, 술에 취하면 막 현금을 쥐여줬다. 술에 취하면 돈 주는 게 버릇이었다”고 고백했다.

집을 둘러본 뒤에도 감정은 쉽게 가라앉지 않았다. 서인영은 “이렇게 살면 안 됐다. 진짜 슬프다. 눈물 날 것 같다. 모든 게 다 후회된다. 짜증나”라며 울컥하는 모습을 보였다.

제작진이 “열심히 하면 된다”고 위로했지만, 서인영은 “그냥 너무 후회된다. 10년도 날리고 돈도 날리고 짜증난다”고 토로했다.

이어 “내가 왜 그렇게 살았을까? 어디에다가 돈을 펑펑 썼을까? 어려운 사람을 돕기라도 했으면. 내가 그런 것도 못 했다. 너무 사람 같이 못 산 느낌”이라고 말하며 눈물을 흘렸다.

후회 속에서도 새로운 목표를 찾으려는 모습도 보였다. 서인영은 “더 열심히 살면 된다. 꼭 여기 아니더라도 목표가 생기잖아. 목표가 없으면 우울증 온다니까”라고 말했다. 이번 임장을 계기로 앞으로의 삶을 다시 다잡겠다는 의지를 내비친 셈이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지