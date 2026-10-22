“국회의원 나으리, 손흥민 ‘7번 선수설’이 국정감사 테이블에 오를 만한 내용입니까?” [어떻게 생각하십니까]

[남정훈 기자] 공론장의 역할을 해야하는 국정감사가 잠잠해지는 듯 했던 ‘손흥민 리더십’, ‘축구 국가대표팀 내 불화설’ 이슈에 다시 불씨를 던지는 모양새다. 아무리 한국 축구 국가대표팀이 전 국민적 관심을 받는다고 해도, 선수들 간의 관계가 과연 국정감사에 오를 만한 주제인지가 하는 의문이 든다. 그저 자신의 이름 석자를 국민들에게 각인시키기 위해 국회의원이 민감한 주제를 국정감사로 끌어들인 게 아닌가 싶을 정도의 질의 내용이었다.

국민의힘의 정연욱 의원은 21일 대한체육회 등에 대한 국정감사장에서 증인으로 나온 이용수 직무대행에게 축구 국가대표팀 리더십 문제를 질의했다.

“최근 국가대표 선수들 사이에서 7번이라고 부른다는 게 누군지 아느냐. 선수 이름을 부르지 않고”(국민의힘 정연욱 의원)

“손흥민 선수요”(이용수 대한축구협회장 직무대행)

이 대화가 오간 뒤 정 의원은 선수단 내부에서는 이름 자체가 없고 그냥 ‘7번 그분’ 이렇게 부른다는 얘기가 사실인 모양”이라면서 “단순한 별명인지, 아니면 이름을 직접 거론하기조차 껄끄러울 만큼 선수들 내부의 팀워크가 불편해진 건지 여러 의문이 든다”고 했다.

정 의원은 이어 “특정인을 편들거나 특정인을 비하할 생각은 없다”고 했지만, 아니다. 이 얘기를 꺼낸 것이 오히려 주장 손흥민의 리더십에 더욱 흠집을 가게 만들고, 대표팀의 불화설을 더욱 수면 위로 올려 공식화하는 것이나 마찬가지인 행보다.

손흥민을 후배들이 이름을 부르지 않고 ‘7번 선수’라고 부른다는 얘기는 그간 축구계에서 회자되던 ‘카더라’성의 루머다. 실제라고 해도, 선수들 사이의 개인적인 관계에서 나오는 얘기를 굳이 국감장에서 꺼내야 했을까.

정 의원은 이후에도 축구계를 강타했던 이른바 ‘96라인 은퇴 소동’의 당사자인 김민재와 황인범이 지난 2일 베네수엘라전을 마친 뒤의 인터뷰 영상을 틀었다. 김민재는 방송 인터뷰에서 “싸우는 느낌이 들지 않아서 팀 수준을 올릴 수 있는 방법은 머리 처박고 열심히 해야 되는 것 같다”고 말했고, 황인범은 믹스트존 인터뷰에서“몸도 힘들고 마음도 힘들고, 감독님도 임시 감독님으로 오셨다 보니까 어떻게 될지 미래를 모르는 상황”이라고 했다.

96라인이라 불리는 황인범과 김민재, 황희찬은 6일 우즈베키스타전을 마치고 동반 은퇴설이 불거졌다. 세 선수는 현영민 전력강화위원장과 자정을 넘겨서까지 면담을 했고, 현 위원장은 면담 내용을 이용수 직무대행에게 보고했다.

보고를 어떻게 받았느냐는 질문에 이용수 직무대행은 “국가대표팀 내부에서의 문제이기 때문에 간략하게 보고만 받았다”고 답했다. 이어 “라커룸 내에서 일어난 일들은 라커룸 내에서 해결한다는 원칙으로 대표팀 내부 안에서 계속 논의하는 것으로 의견을 모았다”고 말했다. 정 의원이 “선수들이 대표팀 운영 과정의 문제점과 어려운 점을 많이 호소했다는 건 사실이냐”고 묻자 이용수 직무대행은 “네 그렇습니다”라고 답했다.

정 의원은 이후에도 2023년 손흥민·김민재 SNS 논란, 2024년 아시안컵 손흥민·이강인 충돌 등을 언급하며 “선수단 내부 문제가 지속적으로 반복됐다”고 지적했다.

정 의원이 선수들 사이에서의 갈등을 수면 위로 끌어올린 명분은 이런 과정에서 대한축구협회가 겉도는 위치라는 것이다. 축구 국가대표팀이 대한축구협회 소관은 맞지만, 선수들 사이의 관계까지 배 놔라, 감 놔라를 할 수는 없다. 정 의원이 내세운 명분은 손흥민 ‘7번 선수설’까지 국정감사 테이블에 올리기에는 약한 게 사실이다.

이용수 직무대행이 내놓은 얘기가 정답이었다. “선수들 간의 여러 가지 문제를 협회에서 지시하거나 간섭하기는 쉽지는 않다”

사람이 모이는 조직에서 갈등이 없을 수가 있을까. 축구 대표팀 내 선수들이 더없이 친한 사이에 서로를 존중해주는 사이라면 금상첨화지만, 꼭 그래야만 하는 것은 아니다. 축구를 잘 하면 그 뿐이다. 그런데, 이번 국정감사 질의는 팬들 사이에서 도는 얘기를 공론장 위로 끌어올렸기에 더 큰 파장을 몰고올 게 분명하다. 96라인의 은퇴소동에 이은 내분설이 잠잠해지던 상황에서 국회의원이 이를 굳이 국정감사 테이블에까지 올려 공론화시키면서 다가올 11월 A매치는 더 큰 관심을 모을 것으로 예상된다.

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