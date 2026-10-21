김포-김해 등 국내선 4개 노선 10% 감소…이용 불편과 재정 악화 원인 지적

김포∼김해 등 주요 국내선 4개 노선의 운항계획이 지난해보다 약 10% 감소한 나타났다.

21일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 국토교통부 등으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 하계 운항횟수가 감소한 국내선 4개 노선의 주간 운항계획은 총 646회로 지난해 하계(717회)보다 71회(9.9%) 줄었다.

김포국제공항 전경

정부가 지방공항 활성화를 추진하고 있는 상황을 고려할 경우 노선 유지와 공항 운영을 위한 정부 차원의 종합 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

노선별 감소현황을 보면 김포∼김해 노선은 주 173회에서 149회로 24회(13.9%) 감소해 가장 높은 감소율을 보였다. 제주∼김해는 237회에서 209회로 28회(11.8%), 제주∼대구는 133회에서 119회로 14회(10.5%), 제주∼청주는 174회에서 169회로 5회(2.9%) 각각 줄었다.

대구공항의 경우 올해 1∼8월 월평균 국내선 운항 편수는 1026편으로 지난해 같은 기간(1161편)보다 11.7% 감소했다. 같은 기간 이용객도 136만8191명에서 125만7307명으로 8.1% 줄었지만 탑승률은 80.7%에서 83.6%로 오히려 상승했다. 이는 단순 수요 감소라기보다 운항 공급 축소가 이용객 감소를 불러왔다는 분석이다.

또 일부 지방공항은 국내선 운항을 항공사 단 한 곳에만 의존하고 있어 공항운영이 불안정한 상황이다.

군산·원주·포항경주공항은 진에어, 양양공항은 파라타항공만 국내선을 운항하고 있다. 군산∼제주 노선에서는 지난해 3월 이스타항공이 철수했다.

김포공항 국내선 터미널 모습

노선 감소 등으로 인해 지방공항의 만성 적자도 이어지고 있다.

한국공항공사에 따르면 양양·무안·광주·울산·여수·사천·포항경주·군산·원주 등 9개 공항은 2021년부터 지난해까지 5년 연속 영업적자를 기록했다. 이들 공항의 연간 적자 합계는 2021년 1006억원에서 지난해 1172억원으로 늘었다.

지난해 한국공항공사는 223억원의 영업손실을 기록했다. 김포·김해·제주·청주 등 흑자 공항 4곳의 영업이익(2406억원)으로 지방공항 적자와 본사 비용을 충당하는 구조다.

이처럼 지방공항의 재정 기반이 취약한 상황에서 운항 공급까지 축소될 경우 지역 주민의 이동권 제약은 물론 공항 이용객 확보와 수익 기반 악화라는 악순환으로 이어질 수밖에 없다는 지적이다.

황희 의원은 “지방공항 활성화의 성과는 국민이 원하는 시간에 필요한 지역으로 원활하게 이동할 수 있는지로 평가되어야 한다”며 “운항 편수 축소로 인한 이용 불편과 공항 재정 악화의 악순환을 끊어내기 위해 정부가 적극적으로 나서야 한다”고 말했다.

이어 황 의원은 “지방공항 활성화와 안정적인 항공교통 서비스 유지를 위해서는 국가 공항망 전체의 노선·투자·운영을 유기적으로 연계하는 종합 대책이 마련되어야 한다”고 밝혔다.

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