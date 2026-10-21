北 김여정 “10월 중 전 국경선서 대남방송 재개”

북한이 10월 중 군사분계선(MDL) 일대 전역에서 대남 방송을 재개하겠다고 예고했다. 남북 간 군사적 긴장이 고조되는 가운데 북한이 대남 확성기 방송을 다시 가동하겠다는 방침을 공식화하면서 접경지역의 긴장이 한층 높아질 것으로 보인다.



김여정 북한 노동당 총무부장은 21일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 “우리의 전술적 사냥조들은 새로운 진지들을 차지하고 있으며 10월 중으로 대한민국 심리전 확성기들이 전 국경선에서 가동상태에 들어가게 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “이것은 가장 정당한 조치이며 적합한 대응”이라고 주장했다.

남부국경 요새화 공사현장 시찰 김여정 북한 노동당 총무부장(왼쪽 네 번째)이 지난 20일 ‘남부국경 요새화’ 공사 현장을 시찰하고 있다. 북한 조선중앙통신은 21일 김 부장이 박정천 북한 국방성 고문, 리일환 노동당 비서와 북한군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 공사 현장 주요 지점들을 시찰했다고 보도하면서 관련 사진을 공개했다. 김 부장은 지난 19일 군사분계선(MDL) 침범에 대응한 한국군의 경고사격 등 조치에 반발하며 군사력 증강 배치, 대남 확성기방송 재개를 검토한다고 밝혔다. 조선중앙통신·연합뉴스

김 부장은 지난 19일 군사분계선(MDL) 침범에 대응한 한국군의 경고사격 등 조치에 반발하며 군사력 증강 배치와 대남 확성기 방송 재개를 검토한다고 밝힌 바 있다. 김 부장은 ‘우리는 주권 수호를 말로 하지 않는다’란 제목의 담화에서 “지금 남부 국경의 상황은 매우 불안정하다”며 “한국 군부깡패들의 무모한 객기에 의해 남부 국경선 일대에는 살벌한 국면이 조성되고 있다”고 평가했다.



김 부장은 또 박정천 국방성 고문 등과 남북 접경지역을 방문한 사실을 공개하며 ‘국경 요새화 작업’의 진척을 강조했다. 그러면서 김정은 국무위원장이 남북 간 경계선을 영구적인 국경으로 만들어야 한다는 입장을 강조했다고 전했다. 그는 “국가수반은 세상에서 가장 너절하고 추악한 적과 국경을 마주하고 있다는 사실은 끔찍한 비극이며 따라서 그 국경선은 영원히 넘지 못할 영구적인 선이 돼야 한다고 강조했다”고 밝혔다. 이어 “국경이 영구화되면 이 지역에서의 군사적 충돌 위험성은 의심할 바 없이 해소될 것”이라고 주장했다.



김 부장은 우리 군의 경고방송과 경고사격에 대해서도 강하게 반발했다. 그는 “무장괴한들은 오늘도 적어도 두 곳에서 확성기 경고도발 방송과 경고사격을 가했다”고 주장했다. 그러면서 우리 군의 경고사격이 북한군의 안전에 실제 위해를 가할 경우에는 강력하게 대응하겠다고 위협했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지