게이츠재단 한국사무소 11월 개소

빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 설립한 자선·연구지원 재단인 게이츠재단이 다음 달 한국사무소 문을 연다. 게이츠재단은 한국의 바이오·제약·인공지능(AI) 역량을 바탕으로 글로벌 보건 분야 협력을 확대할 계획이다.



21일 정부와 보건의료계에 따르면 게이츠재단은 다음 달 중순 공식 개소를 위해 막바지 작업을 진행 중이다.

빌 게이츠 게이츠재단 이사장은 이날 보건복지부와 세계보건기구(WHO)가 서울에서 공동 개최한 ‘2026 세계 바이오 서밋’에 보낸 영상 축사에서 한국의 제약·바이오·AI 연구개발 역량을 높이 평가하며 “한국에 첫 사무소를 열어 한국의 리더십을 지원하고자 한다”고 밝혔다.



게이츠재단은 이훈상 국제보건기술연구기금(라이트재단) 전략기획이사를 초대 한국사무소장으로 내정했다. 라이트재단은 세계 보건 형평성 증진을 목표로, 공동 출연 기금을 마련해 중저소득 국가 감염병 관련 연구개발을 지원하고자 설립된 민관 협력 비영리 단체다.



게이츠재단은 그동안 한국 측과의 협력 관계를 강화해 왔다. 게이츠재단과 보건복지부, SK바이오사이언스 등 국내 기업 5개사는 2018년 국제보건기술연구기금을 공동으로 출연했다. 정부와 게이츠재단은 2022년 보건 분야 협력 강화를 위한 양해각서를 체결한 바 있다.



보건복지부 관계자는 “게이츠재단 한국사무소가 설립되면 기업 등 다양한 주체와의 협력과 연구개발이 한층 강화될 것으로 기대된다”고 말했다.

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