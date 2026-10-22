도시안전 ‘촘촘’, 교통관리 ‘똑똑’… 인천경제청, AI 지능형 관제체계 고도화

인천경제자유구역(IFEZ)의 도시 안전이 더욱 촘촘하고, 교통관리는 똑똑해진다. ‘IFEZ 스마트시티 기반서비스 확대사업’ 추진을 통해서다.

21일 인천시·인천경제청에 따르면 IFEZ 전역 대상의 이번 사업은 인공지능(AI) 관제체계 강화, 도시 안전 인프라 확충, 교통정보 수집·연계 기능 고도화에 나서는 게 골자다. 약 48억원을 투입해 착수일로부터 18개월간 진행된다.

인천경제청은 해당 관제센터에 AI 플랫폼 및 대시보드를 구축한다. 단순 영상 모니터링이 아닌 상황을 실시간으로 이해·대응하는 지능형 체계로 전환시킨다. 관제요원과 정책결정자의 신속한 의사결정을 도울 것으로 전망된다. GPU(그래픽처리장치) 서버 같은 AI 인프라도 확충한다. 데이터 처리 성능과 운영 안정성을 높이기 위한 취지다.

도시 안전 분야에서는 IoT(사물인터넷) 기반 맨홀관리 시스템이 새로 도입된다. 통신 맨홀에 센서 및 통신기기를 설치해 침수, 유독가스, 뚜껑 이탈 등 위험요소의 즉각 감지가 이뤄진다. 교통과 관련해서 스마트 교차로가 많아진다. 차량번호와 차종, 이동 방향 등 전반의 정보를 수집해 인천시 교통정보센터와 연계한다.

인천경제청은 도시 상황을 보다 입체적으로 가시화하고, 스마트시티 운영 수준까지 한층 높인다는 구상이다. 추후 일정은 이달 중 사전 행정절차를 마무리하고, 11월 사업 시행 및 입찰 공고를 낼 계획이다.

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