기술 개발에 칼 간 삼성전자… 성과급까지 챙겨주는 ‘코어팀’ 창설 [반도체 투자 리포트]

반도체 사업을 맡는 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문이 기술 인재 지키기에 나선다. 차세대 메모리 반도체 개발을 전담하는 정예팀 구성에 나섰다. 정예팀이 정해진 목표를 달성하면 성과급을 DS 부문에서 가장 많이 받는 ‘메모리 사업부’ 수준으로 맞춰주는 등 보상 수준을 대거 높인 것으로 알려졌다.

삼성전자 서초 사옥. 뉴시스

21일 반도체 업계에 따르면, 삼성전자 DS 부문은 최근 반도체연구소 내 메모리 신제품 연구·개발을 담당하는 ‘코어팀’을 신설하고 운영에 들어갔다. 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO)가 이끄는 반도체연구소는 삼성전자의 차세대 반도체 제품 개발과 이를 위한 핵심 소자 및 제조공정 혁신 연구를 담당하는 선행 연구 조직이다.

코어팀은 D램과 낸드플래시 신제품 개발에 참여하는 인력들로 구성된다. 사업부조직과의 협업을 통해 제품 개발 완성도와 속도를 높이는 데 집중하는 것으로 전해졌다.

이번 코어팀 신설은 차세대 기술을 책임지는 핵심 연구 인력에 대한 보상 강화 차원으로도 풀이된다. 코어팀에 참여하는 인력은 반도체연구소 소속이어도 미리 정해진 목표를 달성하면 메모리사업부 기준의 성과급을 지급받게 될 예정이다.

올해 5월 노사가 합의한 DS 부문 영업이익의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급 지급안에 따르면, 반도체연구소 소속 인력은 '공통조직'으로 분류돼 메모리사업부 직원의 약 70% 수준의 특별경영성과급을 받기로 돼 있다. 그러나 코어팀 인력에 대해서는 메모리사업부와 동일한 성과급을 지급하는 것이다.

그동안 반도체연구소에서는 같은 개발 과제에 참여해도 소속 조직이 달라 성과급 지급 기준이 다른 것에 대한 불만이 제기돼 왔다. 이번 코어팀 신설을 통해 이러한 불만을 잠재우고 핵심 기술 개발에 참여하는 인력에 동기부여를 강화해 인력 이탈 방지에 나선 것으로 분석된다.

반도체 업계 관계자는 “반도체 기술 경쟁이 심화되고 있는 상황에서, 삼성전자가 기술 경쟁력을 유지하기 위해 인재 보상 제도를 강화한 것으로 보인다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지