인니 발리에 한국산 전기버스 첫 운행… 충전기도 ‘K기술’

인도네시아 발리에 한국 전기버스와 충전기가 도입된다. 관광·대중교통 수요가 많은 발리에 공공 전기버스가 공식 도입된 것은 이번이 처음이다.

기후에너지환경부는 발리 바즈라산디 기념탑에서 22일(현지시간) 전기차와 충전시설 구축 시범사업 출범식을 연다고 21일 밝혔다.

유니버스 수소전기서비스 상품성 개선 모델. 현대차 제공

공적개발원조(ODA)로 추진되는 이번 사업은 발리에 현대자동차 전기버스 11대와 충전사업자 채비의 100kW(킬로와트)급 급속충전기 6기를 도입해 친환경 대중교통 체계를 구축하는 것이 골자다.

관광 및 대중교통 수요가 많은 발리에 공공 전기버스가 공식 도입된 것은 이번이 처음인 만큼 기후부는 이번 사업이 인도네시아를 비롯해 동남아시아로 녹색산업 수출을 확대하는 발판이 될 것으로 보고 있다.

특히 이번 사업은 국내 유수 기업의 전기버스 및 급속충전기 설비를 성공적으로 보급·실증함으로써 국산 친환경 운송수단 기자재의 우수한 품질과 기술 신뢰성을 국제적으로 입증했다는 점에서 의미가 있다고 강조했다.

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