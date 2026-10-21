김병주, 보안시설 육본서 ‘홍보영상’…한동훈 “똥별 맞다”

4성 장군 출신 더불어민주당 김병주 의원이 군사보안시설인 육군본부 청사 내에서 영상을 촬영하고 사회관계망서비스(SNS)에 게시해 물의를 일으킨 것과 관련, 무소속 한동훈 의원은 21일 “군사보안을 깃털보다 우습게 본 김 의원, 똥별 맞다”고 질타했다.

더불어민주당 김병주 의원(왼쪽), 무소속 한동훈 의원. 뉴스1·연합뉴스

한 의원은 김 의원이 촬영금지 구역에서 군 보안 규정을 어기고 영상 촬영을 했다는 내용의 보도를 페이스북에 공유하며 이같이 밝혔다. 김 의원은 지난 9월21일 군사분계선(MDL) 이남에서 발생한 북한의 지뢰 공격과 관련, 현장조사 일정이 변경된 사실을 한 의원이 알리자 군사보안을 해쳤다며 국방부의 고발 필요성을 주장했었다.

이날 국민일보는 김 의원이 국회 국방위원회 국정감사차 방문한 육본 청사 내부에서 영상을 촬영·게시해 시설 내부가 노출됐다고 보도했다. 육·해·공군본부가 모여있는 계룡대는 외부인 휴대전화 반입 및 시설 촬영이 통제되는 보안시설이다. 군은 국정감사장에 한해 휴대전화 반입을 제한적으로 허용하고, 그 밖의 시설 촬영은 허가하지 않은 것으로 전해졌다.

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