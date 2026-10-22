반도체 호황에도 저·고소득층 엇갈린 살림살이

소득 1분위 적자액 1년 새 1.3%↑
처분소득보다 소비지출 더 늘어
5분위는 흑자액 5.3만원 증가해
전문가 “간극 메울 정부노력 필요”
최근 1년 소득 하위 20%인 1분위의 가계살림 적자 규모가 그 이전 1년과 비교해 소폭 악화된 것으로 확인됐다. 가처분소득 증가분보다 소비지출이 더 크게 늘면서다. 반면 소득 상위 20%인 5분위는 소득 증가분이 소비 지출을 웃돌면서 월평균 가계 흑자액이 5만원 넘게 늘었다. 올해 3%대 중반을 바라볼 정도로 강한 경기 회복세가 예상되지만 계층별 가구 살림살이의 온도차가 뚜렷한 셈이다.
21일 국가데이터처 가계동향조사의 ‘소득 5분위별 가구당 가계수지(전국, 실질 기준)’를 분석한 결과, 2025년 3분기부터 올해 2분기까지 최근 1년간 1분위 가계의 적자 규모는 월평균 30만9000원으로 파악됐다. 이는 직전 1년인 2024년 3분기~2025년 2분기 적자액 평균(30만5000원)보다 4000원(1.3%) 악화된 것이다. 가계동향조사는 계절성이 반영되기 때문에 통상 전년 같은 분기와 비교하며 조사 때마다 가구 구성이 달라진다.
1분위 적자규모가 확대된 건 처분가능소득보다 소비지출이 더 크게 늘었기 때문이다. 흑자액은 처분가능소득에서 소비지출을 빼 산출한다. 2025년 3분기부터 올해 2분기까지 1분위의 처분가능소득은 월평균 89만4000원 정도였다. 2024년 3분기~2025년 2분기(85만3000원)보다 4만1000원(4.8%) 늘었다. 하지만 소비지출은 더 크게 증가했다. 1분위의 최근 1년 월평균 소비지출은 120만3000원으로 그 이전 1년(115만8000원) 대비 4만5000원(3.9%) 정도 증가했다.
이는 고소득층 가구의 흑자액이 증가한 것과 대조된다. 5분위 소비지출은 최근 1년 441만4000원으로 그 이전 1년(435만4000원)과 비교해 6만원(1.4%) 증가했다. 하지만 5분위의 처분가능소득은 2024년 3분기~2025년 2분기 월평균 765만8000원에서 2025년 3분기~올해 2분기 777만2000원으로 11만4000원(1.5%) 늘었다. 이에 따라 5분위의 월평균 가계 흑자액은 최근 1년 335만8000원으로 직전 1년(330만5000원) 대비 5만3000원(1.6%) 정도 증가했다.
저소득층은 소비에서 필수품목 지출 비중이 높아 소비를 줄이기 쉽지 않다. 최근 1년 1분위 가구의 전체 소비지출에서 식료품과 주거·수도·광열이 차지하는 비중은 39.9%로, 5분위(20.9%)의 약 1.9배에 달했다.
우석진 명지대 교수(경상·통계학)는 “기업들이 돈을 벌어도 온기가 골목상권까지 가지 않는 등 섹터(부문) 간 차이가 발생하고 있다”면서 “부문 간 차이를 메워 주는 건 정부밖에 없기 때문에 정부의 적극적 노력이 필요하다”고 말했다.
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