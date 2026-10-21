이국 병상 지킨 파독 간호사 60년, 이제 고국이 돌본다

재독한인간호협회 회원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 자생한방병원

파독 간호사 파견 60주년을 맞아 독일에서 대한민국 경제 발전에 기여한 파독 간호사들이 고국에서 한방 진료와 문화행사를 통해 감사의 마음을 전해 받았다.

자생의료재단(이하 재단)은 지난 20일 재독한인간호협회 회원 100명을 대상으로 ‘2026 파독 간호사 60주년 고국방문 기념행사’를 개최했다고 21일 밝혔다.

행사는 한방의료봉사와 한복 전달식, 문화예술공연 등으로 진행됐다.

파독 간호사들은 1960년대 중반부터 1970년대까지 가족의 생계를 책임지고 새로운 기회를 찾기 위해 독일로 떠났다. 낯선 언어와 문화 속에서 병원 근무를 이어가며 독일어를 익히고 현지 의료진과 환자들을 돌봤다. 이들이 벌어들인 외화는 고국의 가족을 부양하고 한국 경제 발전에도 기여했다.

재단은 이들의 헌신에 감사를 표하고, 오랜 시간 타인의 건강을 돌봐온 간호사들이 고국에서 자신의 건강을 살필 수 있도록 이번 행사를 마련했다.

앞서 재단과 재독한인간호협회는 지난 5월 ‘파독간호사 60주년 고국방문 의료지원 업무협약’을 체결하고 의료 지원과 사회공헌활동에 협력하기로 했다.

신민식 자생의료재단 사회공헌위원장이 어깨가 불편한 파독 간호사를 진찰하고 있다. 자생한방병원)

행사는 자생메디바이오센터에서 진행된 한방의료봉사로 시작됐다. 참가자들은 25명씩 4개 조로 나뉘어 자생한방병원 의료진에게 침·약침·추나 등 한의통합치료를 받았다.

오랜 병원 근무로 근골격계 통증을 겪어온 참가자들은 의료진과 증상을 살피며 진료를 받았다. 이후 센터를 둘러보며 한방의료 현장을 살펴봤으며, 의료진과 분당자생봉사단은 진료와 행사 운영을 지원했다.

의료봉사를 마친 간호사들은 분당중앙공원을 산책한 뒤 한복 전달식에 참석했다. 자생봉사단이 마련한 한복을 입고 동료들과 기념사진을 찍으며 고국 방문의 추억을 남겼다.

한복은 파독 간호사들의 역사와도 맞닿아 있다. 1966년 독일에 도착한 간호사들은 한복을 입고 현지인들의 눈길을 끌었으며, 타국 생활 중에도 한복을 꺼내 입으며 고향에 대한 그리움을 달랬다.

이어진 기념행사에서는 자생윈드림관악단의 연주와 감사의 꽃 전달식 등이 진행됐다. 시인으로도 활동해 온 신준식 자생한방병원 설립자가 간호사들의 헌신을 기리며 쓴 시 ‘하얀천사’의 낭송 영상도 상영됐다. 참가자들은 공연과 만찬을 함께하며 고국에서의 하루를 마무리했다.

박소향 재독한인간호협회 회장은 “젊은 날 가족과 고향을 뒤로하고 독일로 향했던 우리의 시간을 잊지 않고 이렇게 따뜻하게 맞아줘서 깊이 감사드린다”며 “60년 만에 동료들과 고국에서 한복을 차려입고 추억을 나누는 것은 물론, 건강까지 살필 수 있어 오래도록 기억에 남을 것 같다”고 말했다.

신민식 재단 사회공헌위원장은 “이국의 병상을 지키며 가족과 조국을 위해 헌신해 온 파독 간호사분들께 깊은 존경의 마음을 전한다”며 “이번 행사가 그동안 미뤄온 자신의 건강을 살피고 고국의 따뜻한 마음을 느끼는 계기가 됐으면 한다”고 밝혔다.

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