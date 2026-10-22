[경제 단신] 삼바에피스 ‘SBE303’ FDA 패트 지정 외

삼바에피스 ‘SBE303’ FDA 패트 지정

삼성바이오에피스는 21일 자사가 개발 중인 항암제 신약 후보물질 ‘SBE303’이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 ‘패스트트랙’(신속심사제도) 의약품으로 지정됐다고 밝혔다. 패스트트랙은 중증질환이지만 치료법이 나오지 않은 질병에 효과가 있을 것으로 예측되는 신약을 선별하는 제도다. 패스트트랙에 선별되면 규제 당국과 소통 기회가 늘어나 신약 개발 속도를 높일 수 있다. SBE303은 종양세포에서 과발현되는 단백질 ‘넥틴-4’를 표적으로 하는 ADC(항체-약물 접합체) 치료제다. 암세포만 골라 공격하는 미사일 같은 개념의 약이다.

LG유플, 보안강화 유심 자동 업데이트

LG유플러스는 이동통신 보안 강화를 위해 22일부터 유심(USIM·eSIM) 자동 업데이트(사진)를 차례로 시행한다고 21일 밝혔다. 고객이 따로 매장을 방문하거나 스마트폰을 조작하지 않아도 새 보안체계가 적용된다. 유심 업데이트나 교체를 진행하지 않은 고객 중 자동 업데이트가 지원되는 단말 이용자가 대상이다.

LS일렉 100분기 연속 흑자 금자탑

LS일렉트릭은 21일 올해 3분기 매출 1조8778억원, 영업이익 2335억원을 거뒀다고 밝혔다. 이는 분기 기준 사상 최대 실적이다. 2001년 4분기부터 올해 3분기까지 전력기기 업계 최초로 100분기 연속 영업 흑자 기록에 성공했다. 국내 매출 상위 500대 기업 중 100분기 연속 흑자를 낸 기업은 12곳에 불과하다. LS일렉트릭 실적 행진은 AI 데이터센터 전력 솔루션과 초고압 변압기 등 고부가가치 사업이 견인했다. 주력 제품인 배전반 매출은 전년 동기 대비 120% 증가하며 외형 성장을 이끌었고, 초고압 변압기 매출은 106% 확대됐다. 배전기기 사업 매출도 32% 늘었다.

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