PSG 일격에… 바르사 연승행진 ‘스톱’

2026∼2027시즌 11전 11승으로 무패행진을 달리던 FC바르셀로나(스페인)가 공식전 첫 패배를 당했다. 그 상대는 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 2연패에 빛나는 ‘프랑스 명문’ 파리 생제르맹(PSG)이었다.



바르셀로나는 21일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 PSG와의 2026∼2027 UCL 리그 페이즈 3차전 원정에서 2-4로 무릎을 꿇었다. 라리가 9연승, UCL 2연승을 내달리던 바르셀로나는 이날 패배로 연승행진이 ‘11’에서 끝났다.

사진=로이터연합뉴스

반면 2016∼2018 레알 마드리드 이후 첫 UCL 3연패에 도전하는 PSG는 이날 대승을 통해 리그 페이즈 3연승(14득점·5실점)을 달리며 잉글랜드의 리버풀(3승, 12득점·7실점)을 골득실 차로 제치고 단독 선두로 올라섰다. 리그1 4연승까지 합쳐 공식전 7연승을 달리고 있는 PSG다.



이날 PSG는 볼 점유율에선 47%-53%로 살짝 밀렸고 지난해 발롱도르 수상자이자 에이스인 우스만 뎀벨레가 햄스트링 통증으로 전반 20분 만에 그라운드를 떠나는 악재를 만났지만, 효율적인 축구로 유효슈팅 15-5의 압도적인 우위를 점하며 2골 차 완승을 따냈다.



선취골은 PSG의 차지였다. 바르셀로나 ‘에이스’ 라민 야말의 패스를 PSG의 주앙 네베스가 헤더로 끊어냈고, 데지레 두에가 이어받아 페널티아크 정면에서 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다.



전반을 0-1로 마친 바르셀로나는 후반 들어 PSG와 난타전을 펼쳤다. 바르셀로나는 후반 10분 오버래핑에 나선 풀백 사비 에스파르트가 동점골을 터뜨렸다. PSG가 후반 27분 두에의 코너킥에 이은 뤼카 에르난데스의 헤더 득점으로 다시 앞서 나가자 바르셀로나는 야말의 재동점골로 응수했다.



하지만 바르셀로나의 반격은 거기까지였다. 후반 36분 PSG의 비티냐에게 중거리포를 허용한 데 이어 후반 41분 파비앙 루이스에게 쐐기 골까지 내주며 패배의 쓴맛을 봤다.



이강인이 벤치를 지킨 아틀레티코 마드리드(스페인)는 독일 슈투트가르트 원정에서 슈투트가르트와 1-1로 비겼다. 이날 무승부로 아틀레티코는 1승1무1패를 기록했고, 슈투트가르트는 2승1무의 무패행진을 이어갔다. 리그 페이즈 1, 2차전에서 아틀레티코 마드리드의 투톱 스트라이커로 선발 출전했던 이강인은 이날 결장했다. 아틀레티코 이적 후 첫 결장이다.

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