종로구, 서울과학고 영재교육원 구민 20명 특별선발…교육비 전액 지원 [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 서울과학고등학교와 협력해 중학교 1학년 학생 20명을 영재교육원 특별전형으로 선발하고 교육비를 전액 지원한다. 공교육의 질을 끌어올리고 비용 부담 없이 모든 학생이 배움을 이어갈 수 있도록 지원하려는 취지다.

서울 종로구청. 종로구 제공

종로구는 구에 거주하거나 구 소재 중학교에 다니는 1학년 학생을 대상으로 ‘서울과학고 영재교육원 종로구민 특별선발’을 진행한다고 21일 밝혔다.

신청은 다음 달 4일부터 18일까지 영재교육종합데이터베이스에서 온라인으로 받는다. 서류 통과자에 한해 12월 중 평가와 최종 합격자 발표할 예정이다. 2027년 교육은 내년 4월부터 11월까지 진행한다.

구는 이번 특별선발이 단순한 경제적 지원을 넘어 교육 기회의 균등을 실현하고 지속 가능한 인재 양성 기반을 구축한다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 단발성 기회가 아닌 학생들이 국가 최고 수준의 프로그램에 해마다 접근할 수 있는 통로가 된다고도 했다.

구는 초등학생을 위한 다양한 교육 프로그램도 운영하고 있다. 올해 1월에는 서울과학고 교사들이 물리·화학·생물·지구과학 기초 실험을 지도하는 과학캠프를, 7월에는 서울과학고 학생들이 수학을 놀이처럼 재미있게 배울 수 있도록 알려주는 프로그램을 각각 열었다.

이달에는 초등학교 5·6학년 학생 40명을 선발해 서울과학고 재학생과 일대일로 연결하는 멘토링 프로그램을 진행 중이다. 총 5회차 과정으로 사고력과 문제 해결 능력을 키우는 데 초점을 맞췄다. 지난해 참여 학생 만족도는 98.7%, 학부모 만족도는 100%였다.

유찬종 종로구청장은 “관심과 역량을 갖춘 지역 학생들이 영재교육원으로 진입할 수 있는 구조를 촘촘히 설계하고 종로를 대한민국 대표 교육도시로 만들겠다”고 말했다.

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