“정읍 역사·문화 알림이로…” 국악인 김준수, 정읍시 홍보대사 위촉

전북 정읍시가 전통과 현대를 아우르는 국악인 김준수(35)씨를 홍보대사로 위촉하고 지역의 역사와 문화, 관광자원을 알리는 활동을 강화한다.

정읍시는 21일 오후 전남 무형문화재 29-4호 판소리 수궁가 이수자인 김준수 씨에게 홍보대사 위촉패를 전달했다고 밝혔다. 이로써 정읍시 홍보대사는 트로트 가수 김용임·김태연·방서희 씨와 포크송 가수 박창근 씨, 여행작가 노미경 씨에 이어 6명으로 늘었다.

이학수 전북 정읍시장(오른쪽)이 전통과 현대를 아우르는 국악인 김준수 씨를 홍보대사로 위촉하고 엄지손가락을 치켜세우며 기념 촬영하고 있다. 정읍시 제공

김씨는 국립창극단 출신으로 창극 무대와 KBS ‘불후의 명곡’, MBN ‘현역가왕2’ 등 방송을 통해 활동해 왔다. 전통 국악에 현대적 감각을 접목한 공연으로 우리 소리의 매력을 알리고 있다. 2024년에는 전남도 홍보대사로 활동했다.

정읍시는 전통과 현대를 잇는 김씨의 예술 활동이 지역의 역사·문화적 정체성과 맞닿아 있다고 보고 있다. 김씨의 인지도를 활용해 정읍의 문화예술과 관광자원을 국내외에 알리는 데 도움이 될 것으로 예상한다.

김씨는 “앞으로 정읍시와 함께 다양한 홍보 매체를 활용해 지역 관광 명소와 축제, 주요 정책 등을 알릴 것”이라고 밝혔다.

이학수 정읍시장은 “국악인 김준수 씨가 정읍의 깊은 역사와 문화예술의 매력을 전국에 알리는 가교 구실을 해주길 기대한다”고 말했다.

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