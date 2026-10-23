엄마 빚 갚고 10년 번 돈 0원…‘김구라 아들’ 그리, 2억5000만원으로 10억 아파트 반전

“붕어빵 찍을 때가 초등학생 때였으니까, 진짜 쉼 없이 카메라 앞에 불려 다녔죠.”

래퍼 그리(본명 김동현)는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘김그리’에서 조혜련과 마주 앉아 과거를 털어놓았다. 예비 장모를 맞이하는 가상 결혼 상황극 속에서 그가 꺼내놓은 이야기는 화려한 연예계의 스포트라이트와 거리가 멀었다. 촬영장이 아닌 사적인 공간에서, 아이가 홀로 짊어져야 했던 무게와 그 속에서 다져온 치열한 현실의 기록이었다.

사적인 공간에서 털어놓은 고백, 화려한 스포트라이트 뒤에 가려져 있던 청년의 진짜 얼굴. 유튜브 채널 ‘김그리’

그리가 언급한 경기도 구리의 32평 아파트는 연예계 금수저의 가벼운 소모품이 아니다. 아버지가 사준 집도 아니었다. 초등학생 시절, 전국 예능 현장을 누비고 주말마다 녹화장을 뛰며 벌어들인 출연료가 종잣돈이었다. 전세보증금 5억원을 끼고 현금 2억5000만원을 알뜰히 모아 보태어 마련한 생애 첫 자가였다. 그 집의 현재 시세는 10억원을 넘어섰다. 실투자금 대비 4배에 달하는 결실이지만, 그 숫자에 이르기까지 그가 거쳐 온 시간은 요행과 거리가 멀었다.

대중은 흔히 ‘연예인 2세’라는 타이틀을 가진 이들에게 막연한 특권을 상상한다. 아버지가 방송계의 거물이고, 누구나 부러워하는 환경에서 자랐을 거라는 선입견 말이다. 하지만 그리의 지난 10년은 그 편견과 정면으로 부딪히는 과정이었다.

실제로 그는 성인이 되자마자 부모의 이혼과 가정사의 풍파를 고스란히 마주했다. 한 방송에서 “어머니 생활비와 할머니 간병비까지 보태고 나니 10년 동안 모은 돈이 통장에 없었다”고 털어놓은 적이 있다. 남들이 보기엔 부유한 아역 스타였지만, 실상은 집안의 무거운 짐을 어린 나이에 묵묵히 나눠 짊어진 가장의 얼굴을 하고 있었다.

아빠 빽이라는 색안경을 지우기 위해, 하루에 벌스 하나씩을 쓰며 언더그라운드에서 버텨낸 10년의 기록. MBC ‘라디오스타’

어머니의 마이너스 통장 빚을 첫 광고 출연료로 단번에 갚았다는 일화는 대중의 선입견을 깨는 작은 반전이었다. ‘철부지 금수저’라는 오명을 벗어던진 그는 곧이어 래퍼가 되겠다고 선언하며 ‘MC그리’라는 이름을 달고 브랜뉴뮤직 연습생부터 다시 시작했다. 사람들은 또 한 번 색안경을 끼고 그를 바라봤다. 아빠 빽으로 대충 음악을 한다는 시선이 지배적이었다. 그러나 그는 하루에 벌스 하나씩을 쓰는 ‘1 Day 1 Verse’를 1년간 단 하루도 거르지 않았다. 언더그라운드 래퍼들과 부딪히며 가수로서의 진정성을 스스로 증명해 보였다.

더 흥미로운 대목은 그다음이다. 20대 중반, 남들 다 가는 대학 생활을 즐기거나 연예계 인맥을 활용해 편한 길을 찾을 법도 한 시점에 그는 돌연 해병대 자원입대를 선택했다. 카투사 시험을 준비하다 영장이 먼저 나왔다는 이유도 있었지만, “내 삶의 궤도를 완전히 틀어쥐고 싶었다”며 속내를 밝혔다. 편한 길을 마다하고 군기로 소문난 해병대 제2사단 포병여단에서 만기 전역한 그는 군복을 벗자마자 상암동 방송국 스튜디오로 직행해 녹화를 소화하며 치열하게 현실 감각을 유지했다.

편한 대학 생활과 인맥을 뒤로하고 스스로 군기로 소문난 울타리에 뛰어들어 세운 단단한 중심. SBS 제공

사람들은 그리의 10억짜리 아파트와 올드카에 시선을 둔다. 하지만 정말 주목해야 할 지점은 그가 보유한 자산의 규모가 아니다. 화려한 타이틀 뒤에서 자신의 삶을 묵묵히 책임져 온 ‘진짜 어른으로서의 태도’다.

누군가는 부모의 그늘을 원망하며 기회를 탓할 시간에, 그는 초등학생 때부터 땀 흘려 번 돈을 악착같이 실물 자산으로 바꿔 쥐었다. 집안의 위기 속에서도 도망치지 않고 가족의 빚과 간병을 책임졌으며, 해병대라는 혹독한 울타리에 몸을 던져 자신의 삶에 흔들리지 않는 중심을 세웠다.

조혜련을 향해 “미래는 보장이 안 되지만 굴려 놓은 게 있어서 집이랑 차는 있다”고 말한 대목은 허세가 아니라 담담한 사실의 나열이었다. 그 깊은 뿌리는 어디서 거저 주워진 것이 아니다.

우리는 흔히 청년들의 좌절을 위로한다. 세상이 불공평하고 기회가 없다고 말한다. 물론 맞는 말일 수 있다. 그러나 그리가 걸어온 길은 수많은 핑계와 한계 속에서도 내가 딛고 설 땅을 한 뼘씩 일궈온 사람이 결국 어떤 자리에 서게 되는지를 가감 없이 보여준다.

요행이 아닌 땀방울로 딛고 설 땅을 일궈낸 그리의 행보가 오늘 우리에게 던지는 묵직한 질문. 브랜뉴뮤직 제공

스마트폰 화면을 넘기며 ‘금수저 연예인의 재산 증식’ 정도로 이 소식을 스쳐 지나칠지도 모른다. 하지만 그 이면에 담긴 ‘자기 삶의 주도권을 놓지 않은 청년의 기록’을 곱씹어 볼 일이다.

우리는 각자의 삶에서 과연 어떤 돌파구를 열고, 어떤 현실을 스스로 지탱해 나가고 있는가. 그리의 행보가 던지는 ‘10억짜리 질문’은 바로 이 지점에서 시작된다.

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